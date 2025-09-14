domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 12:29
Violencia.

La Quiaca: agredió a su pareja y a sus suegros y se fugó a Bolivia

Un hombre atacó a su pareja y a sus suegros en La Quiaca, Jujuy, y luego huyó hacia Bolivia. La policía busca al agresor mientras la denuncia avanza en el Juzgado de Violencia y se coordinan acciones por la frontera.

Por  Verónica Pereyra
6406_0xp
El hecho ocurrió el pasado jueves alrededor de las 10 en un domicilio del barrio Ojo de Agua, cuando la víctima, de 31 años, se encontraba con su pareja y amigos consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Durante la madrugada se produjo una discusión que derivó en la agresión hacia la mujer y sus progenitores, quienes intentaron intervenir para detener al agresor. El padre de la joven fue derribado al suelo y atacado con una piedra.

La víctima se negó inicialmente a recibir asistencia médica o a formalizar la denuncia, pero la hermana de la joven confirmó la agresión ante las autoridades.

Las actuaciones fueron derivadas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia la inmediata detención del agresor. La Seccional 17° permanece a cargo de la búsqueda y de las diligencias complementarias para dar con el sujeto.

En Argentina, las víctimas de violencia de género pueden comunicarse con la Línea 137, un servicio gratuito y confidencial que brinda contención y asesoramiento las 24 horas. Además, existen programas provinciales y locales que ofrecen asistencia legal, psicológica y social a las personas afectadas por situaciones de violencia familiar.

