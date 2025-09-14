Elección Capital: colectivos y cortes de tránsito en Ciudad Cultural

Arrancó la FNE 2025 y Ciudad Cultural es el escenario este domingo por la noche de la Elección de la Representante Capital, por lo tantos que se realizarán cambios en el tránsito.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó que se implementarán modificaciones en los recorridos del transporte urbano y cortes de tránsito en la zona para evitar inconvenientes.

Por la Expo Policial 2025, los colectivos llegarán hasta Ciudad Cultural (Foto ilustrativa) Colectivos en Ciudad Cultural por la FNE 2025 (Foto ilustrativa)

Cortes de tránsito por la FNE 2025

Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas

Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín

Rotonda Av. de los Estudiantes, ingreso a Ciudad Cultural

Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas

Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy

Av. de las Carrozas y Dr. Vidal

Av. de las Carrozas y Pedro del Portal

Av. de las Carrozas, ingreso Zona Sur

Suipacha y Cnel. Arias

Finalmente, desde la Municipalidad solicitaron a los conductores y vecinos en general prestar especial atención a la cartelería y al personal de tránsito apostado en el lugar para ordenar la circulación durante ambas jornadas.

Todas las candidatas de la Elección Capital de la FNE 2025

Hoy, 14 de septiembre viví todos los detalles de la Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes por la pantalla de Canal 4 de Jujuy, que te llevará lo mejor de la FNE 2025 a tu casa como es habitual.

Además, este año tendrá 4 invitados especiales: Luz Tito, Tato Algorta, Martina Pereyra y Nico Voutrinas.

