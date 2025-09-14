domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 15:00
FNE 2025.

Elección Capital: colectivos y cortes de tránsito en Ciudad Cultural

Este domingo se llevarán a cabo diversas modificaciones en el tránsito en inmediaciones de Ciudad Cultural que hay que tener en cuenta.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Operativo especial de tránsito en Ciudad Cultural

Arrancó la FNE 2025 y Ciudad Cultural es el escenario este domingo por la noche de la Elección de la Representante Capital, por lo tantos que se realizarán cambios en el tránsito.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó que se implementarán modificaciones en los recorridos del transporte urbano y cortes de tránsito en la zona para evitar inconvenientes.

Cambios en recorridos de colectivos

  • Domingo 14 de septiembre: desde las 19 horas y hasta la finalización del evento.
  • Las unidades ingresarán a Ciudad Cultural por las arterias: Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia y luego retomarán su recorrido habitual.

Por la Expo Policial 2025, los colectivos llegarán hasta Ciudad Cultural (Foto ilustrativa)
Colectivos en Ciudad Cultural por la FNE 2025 (Foto ilustrativa)

Cortes de tránsito por la FNE 2025

  • Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
  • Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín
  • Rotonda Av. de los Estudiantes, ingreso a Ciudad Cultural
  • Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
  • Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
  • Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
  • Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
  • Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
  • Av. de las Carrozas, ingreso Zona Sur
  • Suipacha y Cnel. Arias

Finalmente, desde la Municipalidad solicitaron a los conductores y vecinos en general prestar especial atención a la cartelería y al personal de tránsito apostado en el lugar para ordenar la circulación durante ambas jornadas.

Todas las candidatas de la Elección Capital de la FNE 2025

Hoy, 14 de septiembre viví todos los detalles de la Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes por la pantalla de Canal 4 de Jujuy, que te llevará lo mejor de la FNE 2025 a tu casa como es habitual.

Además, este año tendrá 4 invitados especiales: Luz Tito, Tato Algorta, Martina Pereyra y Nico Voutrinas.

CANDIDATAS CAPITAL - IG
  • Samira Argañaraz - Colegio Polimodal 3
  • Sofia Carabajal - Escuela Técnica Provincial Nº1 Aristóbulo Vargas Belmonte
  • Maite Flores - Colegio Secundario Nº6
  • Emilia Fermi - Colegio Nueva Siembra
  • Victoria Zamar - Colegio Santa Bárbara
  • Carolina Ordoñez García - Esc. Superior Normal "Juan Ignacio Gorriti"
  • Julieta Puca - EET Nº 1
  • Ingrid Torrico - Bachillerto Nº 15
  • Angelina Notario - Bachillerato Provincial Nº 6 "Islas Malvinas"
  • Araceli Alexandra Fernández - Colegio Pablo Pizzurno
  • Santina Muñoz - Colegio Santa Teresita
  • Ambar Marjanov - Colegio Cristiano Evangélico Che il
  • Amparo Pino - Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Alberto Martínez"
  • Kiara Caliva - IPSEL
  • Morena Reyes - Colegio Secundario Nº 32 "Dr. Rene Favaloro"
  • Josefina Orrabali - Colegio Nº 1 Teodoro Sánchez de Bustamante
  • Eunice Ortega - Colegio Divino Redentor
  • Brunela Agüero Sánchez - Bachillerato Provincial Nº16
  • Shamira Fernandez Almiron - Escuela Municipal Marina Vilte
  • Olivia Lenarduzzi - Colegio Secundario "Cagonigo Gorriti"
  • Ambar Jerez Maldonado - Escuela Provincial de Artes Nº1
  • Sofia Flores - Colegio Secundario Nº 69 "Olga Aredez"
  • Maria Aban - Bachillerato Provincial Nº 2 "Gobernador Jorge Villagañe"
  • Valentina Orellana - Colegio Secundario Nº 54
  • Antonella Matorras - Colegio Nº 3 "Éxodo Jujeño"
  • Catalina Garnier - Colegio Blaise Pascal
  • Serena Vacaflor Aristimuño - Colegio Del Salvador
  • Ana Velazquez - Colegio Evangelico Cristo Rey
  • Nahir Ibañez - Bachillerato Provincial Nº 21
  • Melina Pantoja - Colegio Nº 2 "Armada Argentina"
  • Araceli Sadir - Colegio Secundario Nº 48
  • Belen Moreno Bosso - Escuela Provincial de Comercio Nº1
  • Agustina Aleman - Colegio Privado Nueva Generación
  • Máxima Massari - Colegio Secundario Nº 33 de Reyes
  • Luciana Anze Salazar - Colegio Los Lapachos
  • Jocelyn Barrios Esteban - Colegio Secundario Nº2
  • Marina Barbon Paoloni - Colegio Remedios de Escalada
  • Constanza Read - Complejo Educativo José Hernandez
  • Joaquina Ramirez - Colegio Mayor Jujuy
  • Daniela Moitalta Cisneros - Esc. de Comercio Nº 2 "Malvinas Argentinas"
  • Juana Ruge - Colegio Jean Piaget
  • Candela Garcia Antoraz - Colegio Martin Pescador
  • Virginia Mamani - Colegio Secundario Nº3
  • Angeles Zenteno - Escuela de Comercio Nº 1
  • Briana Fernandez - Colegio Nuevo Horizonte Nº 1
  • Emma Cornell - Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo"
  • Nicole Ciares - Colegio Antonio Maria Gianelli
  • Ariana Colletti - Colegio Secundario de Artes Nº 42
  • Jazmin Abalos - Colegio Secundario Nº 39 Campo Verde
  • Nicole Ruiz - Escuela de Educación Técnica Nº 2 "Prof. Jesús Rañul Salazar·
  • Luisana Bazzi - Colegio Nuestra Señora del Huerto
  • Maite Berral Baldiviezo - Colegio Emdei
  • Delfina Gonzáles - Colegio Secundario Nº 1 "Crucero Ara Gral. Belgrano"
  • Tiziana Navarro - Bachillerato Nº 19
  • Candela Robles Escuela Provincial de Comercio Nº 3
  • Belen Orozco - Colegio Secundario Nº 62 "La Salle"
  • Tatiana Aisama - Bachillerato Provincial Nº 24 Lozano
  • Andrea Sajama Colegio Secundario Nº 23
  • Kiara Vilte - Colegio Secundario Nº 34

