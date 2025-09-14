domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 15:53
Solidaridad.

Piden ayuda para Enrique, el niño jujeño que lucha contra un tumor cerebral

Enrique Luna, de 6 años, se encuentra internado en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde recibe tratamiento oncológico. Su familia necesita colaboración.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Luego de los estudios correspondientes, los médicos confirmaron que el tumor era maligno y que había un líquido cancerígeno recorriendo sus extremidades, por lo que fue derivado al Hospital Garrahan en Buenos Aires para continuar su tratamiento.

Durante su internación en la capital del país, los especialistas detectaron el crecimiento de un nuevo tumor, motivo por el cual en el Hospital Militar debe cumplir con 33 sesiones de radioterapia de lunes a viernes.

Antes de su enfermedad, Enrique jugaba al fútbol y asistía a la escuela con normalidad. Hoy enfrenta esta dura batalla junto a su familia, que permanece en Buenos Aires para acompañarlo en cada etapa del tratamiento.

Cómo ayudar

Para colaborar con la familia y ayudarlos a costear los gastos de estadía, transporte y alimentación en Buenos Aires, las personas interesadas pueden comunicarse al 388 588 1106.

“Cada granito de arena es importante para que Enrique pueda seguir luchando y volver a Jujuy con salud”, expresó Yolanda, su abuela, en diálogo con TodoJujuy.com.

