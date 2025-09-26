Bolivia promulgó la ley que prohíbe el matrimonio infantil

Las autoridades de Bolivia han promulgado una ley histórica que prohíbe el matrimonio a menores de 18 años , una medida que había sido aprobada la semana pasada por el Parlamento . La normativa invalida cualquier enlace entre personas que no cumplan con la edad mínima establecida.

El vicepresidente David Choquehuanca, quien ejerce la presidencia en funciones debido a la ausencia del mandatario Luis Arce, fue el encargado de ratificar la legislación. La norma implica una reforma del Código de Familias y del Proceso Familiar, y busca reforzar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país .

"Se establece que el matrimonio, o la unión libre entre personas menores a la edad requerida, es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia", ha indicado el propio Arce en un comunicado difundido a través de redes sociales.

La normativa recibió el visto bueno del Parlamento el pasado 17 de septiembre y tiene con objetivo la "protección integral de niñas, niños y adolescentes, alineándose a los principios internacionales de los Derechos Humanos y la protección infantil para prevenir los matrimonios forzados y resguardar el bienestar físico, mental y social de los menores".

"Se busca erradicar los matrimonios y uniones infantiles, muchos de los cuales son propiciados por acuerdos familiares que vulneran los derechos de los menores, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia. En algunos casos, estas uniones involucran a las víctimas con sus agresores, lo que pone en riesgo su salud y desarrollo emocional", señalaron los diputados.

Que ley regía en Bolivia

En Bolivia se permitía el matrimonio de adolescentes a partir de los 16 años con autorización judicial o paterna, una figura legal que ha sido objeto de numerosas críticas durante décadas por parte de organismos internacionales.

Hasta ahora, la ley permitía excepciones mediante autorización parental o judicial, lo que exponía a miles de niñas a matrimonios o uniones que a menudo eran consecuencia de embarazos adolescentes o derivaban en abandono escolar, violencia y explotación.

Según un estudio realizado por Plan International y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2020, el 22 por ciento de las adolescentes bolivianas de entre 15 y 19 años habían estado casadas o en una unión al menos una vez.

Muchas veces estas uniones se daban en contextos de violencia sexual y embarazos forzosos. La Defensoría del Pueblo registró más de 4.800 matrimonios y uniones tempranas de adolescentes de 16 y 17 años entre 2014 y 2024, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema.

Las voces a favor

“Victoria histórica para las niñas", destacó la ONG Plan International. "En un paso significativo para los derechos de las niñas, la nueva ley prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas sin excepciones", ha indicado la organización en un comunicado.

"Este cambio es un enorme avance para las niñas y adolescentes en Bolivia. Al eliminar los vacíos legales, deja claro que ninguna niña debe casarse ni verse obligada a convivir con una pareja antes de los 18 años. Se trata de proteger su salud y bienestar, y de abrir más oportunidades para que aprendan, crezcan y construyan el futuro que desean", ha manifestado Carmen Elena Alemán, directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe.