viernes 26 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 - 19:21
Cambios.

Bolivia promulgó la ley que prohíbe el matrimonio infantil

El matrimonio de menores de 18 años quedó prohibido en Bolivia tras la promulgación de la ley por parte del Gobierno.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Bolivia promulgó la ley que prohíbe el matrimonio infantil

Las autoridades de Bolivia han promulgado una ley histórica que prohíbe el matrimonio a menores de 18 años, una medida que había sido aprobada la semana pasada por el Parlamento. La normativa invalida cualquier enlace entre personas que no cumplan con la edad mínima establecida.

"Se establece que el matrimonio, o la unión libre entre personas menores a la edad requerida, es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia", ha indicado el propio Arce en un comunicado difundido a través de redes sociales.

La normativa recibió el visto bueno del Parlamento el pasado 17 de septiembre y tiene con objetivo la "protección integral de niñas, niños y adolescentes, alineándose a los principios internacionales de los Derechos Humanos y la protección infantil para prevenir los matrimonios forzados y resguardar el bienestar físico, mental y social de los menores".

"Se busca erradicar los matrimonios y uniones infantiles, muchos de los cuales son propiciados por acuerdos familiares que vulneran los derechos de los menores, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia. En algunos casos, estas uniones involucran a las víctimas con sus agresores, lo que pone en riesgo su salud y desarrollo emocional", señalaron los diputados.

Que ley regía en Bolivia

En Bolivia se permitía el matrimonio de adolescentes a partir de los 16 años con autorización judicial o paterna, una figura legal que ha sido objeto de numerosas críticas durante décadas por parte de organismos internacionales.

Hasta ahora, la ley permitía excepciones mediante autorización parental o judicial, lo que exponía a miles de niñas a matrimonios o uniones que a menudo eran consecuencia de embarazos adolescentes o derivaban en abandono escolar, violencia y explotación.

Según un estudio realizado por Plan International y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2020, el 22 por ciento de las adolescentes bolivianas de entre 15 y 19 años habían estado casadas o en una unión al menos una vez.

Muchas veces estas uniones se daban en contextos de violencia sexual y embarazos forzosos. La Defensoría del Pueblo registró más de 4.800 matrimonios y uniones tempranas de adolescentes de 16 y 17 años entre 2014 y 2024, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema.

Las voces a favor

“Victoria histórica para las niñas", destacó la ONG Plan International. "En un paso significativo para los derechos de las niñas, la nueva ley prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas sin excepciones", ha indicado la organización en un comunicado.

"Este cambio es un enorme avance para las niñas y adolescentes en Bolivia. Al eliminar los vacíos legales, deja claro que ninguna niña debe casarse ni verse obligada a convivir con una pareja antes de los 18 años. Se trata de proteger su salud y bienestar, y de abrir más oportunidades para que aprendan, crezcan y construyan el futuro que desean", ha manifestado Carmen Elena Alemán, directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe.

