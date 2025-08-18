lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 18:04
Primera vuelta.

Elecciones en Bolivia: cuántos ciudadanos bolivianos votaron en Jujuy

En Jujuy también se votó en el marco de las elecciones presidenciales de Bolivia. Cuál fue el porcentaje de votantes.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Ciudadanos de Bolivia votando en Jujuy (Foto Consulado)

Ciudadanos de Bolivia votando en Jujuy (Foto Consulado)

Bolivia tuvo elecciones presidenciales este domingo para elegir un nuevo mandatario y renovar el Parlamento, siendo el candidato del Partido Demócrata, Cristiano Rodrigo Paz Pereira, quien obtuvo el primer puesto, mientras Jorge Quiroga quedó segundo.

El cónsul de Bolivia en Jujuy, Juan Ino Mamaní, destacó que “nuestros hermanos bolivianos apostaron por la democracia de nuestro país”, y subrayó la tranquilidad de la jornada que se realizó durante ocho horas en tres ciudades de la provincia.

En total fueron 22 mesas habilitadas en el colegio Olga Aredes en San Salvador de Jujuy, dos en San Pedro de Jujuy y otras tantas en Perico. “Han participado de manera democrática, en unidad y sobre todo por el fortalecimiento de la democracia”, destacó el diplomático.

Ciudadanos de Bolivia votando en Jujuy (Foto Consulado)
Ciudadanos de Bolivia votando en Jujuy en las elecciones (Foto Consulado)

Ciudadanos de Bolivia votando en Jujuy en las elecciones (Foto Consulado)

Los números de la elección de Bolivia en Jujuy

Detalló que de los más de 7.500 bolivianos habilitados para votar, “han participado un porcentaje muy bajo, arriba de 3 mil personas entre la capital, San Pedro y Perico”, y dijo que en otros distritos del país la participación fue mayor.

“Seguramente hay algunos factores como el tema de la situación económica o por alguna otra razón, como que no se ha dado mucha difusión”, pero destacó que “desde tempranas horas estaba la gente haciendo fila para ejercer su voto”.

Juan Mamaní - Cónsul de Bolivia en Jujuy

¿Qué pasará en el balotaje?

Sobre la segunda vuelta, dijo que esperan novedades para saber cómo será la votación en el exterior. “La última palabra es del Tribunal Supremo Electoral. Veremos las instrucciones que reciban las representantes del Tribunal Electoral que están en Jujuy”, cerró.

El resultado que selló una era

Según datos preliminares, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lideró la votación con alrededor del 32 %, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, con cerca del 27 %. Con ninguno alcanzando el 50 % ni una diferencia mayor a 10 puntos, la elección avanza a una inédita segunda vuelta el 19 de octubre.

El MAS, que ejerció el poder casi sin interrupciones desde 2006, sufrió una derrota histórica: su candidato obtuvo solo cerca del 3 %, liderando incluso a una fuerte fractura interna entre evoístas y arcistas, y soportando el llamado de Evo Morales a votar en blanco o nulo.

