Quiénes son Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, los candidatos al balotaje en las Elecciones 2025 de Bolivia

Bolivia vivió un cambio trascendental en su escenario político el 17 de agosto de 2025 , cuando las elecciones presidenciales señalaron un viraje hacia posiciones de derecha , desplazando al Movimiento al Socialismo (MAS) tras veinte años de gobierno .

Definido. Uno por uno, todos los candidatos para las Elecciones 2025 en Jujuy

Con el 92,4% de los votos contabilizados , el senador Rodrigo Paz Pereira (32,2%) y el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga (26,9%) emergieron como los principales contendientes que se enfrentarán en un balotaje histórico programado para el 19 de octubre , de acuerdo con los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) .

Rodrigo Paz Pereira , de 57 años , se convirtió en la gran revelación de los comicios . Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) , el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) superó ampliamente las previsiones de las encuestas , que apenas lo situaban en tercer lugar con un 8,3% de intención de voto .

Su ascenso vertiginoso se consolidó con un 32,05% de los votos contabilizados por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) .

Nacido en Santiago de Compostela durante el exilio de sus padres a raíz de las dictaduras militares, Paz Pereira es economista y posee formación en relaciones internacionales. Su carrera política incluye haber sido alcalde de Tarija entre 2015 y 2020, además de senador, destacándose por su postura crítica frente al MAS en 2019 y su participación en la Coordinadora de la Defensa de la Democracia ante el presunto fraude electoral de Evo Morales.

Rodrigo Paz celebra con sus seguidores.

Paz plantea un programa centrado en combatir la corrupción, impulsar la reforma del sistema judicial, descentralizar recursos y recortar gastos innecesarios. “Bolivia necesita estabilidad, gobernabilidad y una economía para la gente, no para el Estado”, declaró tras emitir su voto en Tarija. Su lema inclusivo, “un proyecto de todos y para todos”, apunta a atraer tanto a quienes se sienten desencantados con la izquierda como a los votantes independientes.

Su compañero de fórmula es el excapitán de Policía Edman “Capi” Lara, candidato a vicepresidente. Además, Paz cuenta con el apoyo del empresario Samuel Doria Medina, quien obtuvo el tercer lugar con un 19,96% y confirmó su respaldo de cara al balotaje.

Jorge “Tuto” Quiroga: el regreso del expresidente

Jorge “Tuto” Quiroga, de 65 años, es una figura histórica en la política de Bolivia. Tras la renuncia de Hugo Banzer, se desempeñó como presidente entre 2001 y 2002. Actualmente, como candidato de la alianza Libre, alcanzó el 26,9% de los sufragios. Con formación en ingeniería industrial en Texas y experiencia laboral en IBM, su carrera política comenzó en Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido que fundó Banzer, y durante los últimos veinte años se ha consolidado como un líder opositor al MAS.

Rodrigo Paz celebra con sus seguidores.

Quiroga impulsa un plan liberal que promueve la apertura económica, la modernización del aparato estatal y la disciplina fiscal. “Una larga noche de dos décadas terminó”, expresó tras conocerse los resultados preliminares, celebrando el fin del predominio de la izquierda. Su campaña también subraya la necesidad de que Evo Morales responda ante la justicia, en relación con la orden de detención que enfrenta por presunta trata de menores, acusación que el expresidente niega.

Un contexto de crisis y cambio

Los comicios se llevaron a cabo en medio de una profunda crisis económica, con una inflación anual del 25%, escasez de divisas y combustibles, y reservas casi agotadas luego de los subsidios aplicados por la gestión de Luis Arce.

La fractura interna del MAS, evidenciada por el distanciamiento entre Evo Morales y Arce, debilitó al sector de izquierda, dejando fuera de la contienda a figuras como Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo. Morales, al estar impedido de postularse, promovió el voto nulo, aunque su llamado no logró frenar el avance de las fuerzas de derecha.

Quiroga apuesta por un proyecto liberal basado en la apertura económica, modernización del Estado y control del gasto público.

La jornada electoral transcurrió con relativa calma, pese a algunos episodios aislados, incluyendo la detonación de explosivos en el Chapare y agresiones hacia Rodríguez en Cochabamba. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resaltó la transparencia del proceso, que contó con más de 7,9 millones de votantes habilitados y la renovación de los 166 escaños del Congreso.

¿Qué esperar del balotaje?

El balotaje programado para el 19 de octubre no solo decidirá quién asumirá la presidencia de Bolivia para el período 2025-2030, sino también el rumbo del país rumbo a su bicentenario. Rodrigo Paz Pereira, respaldado por Samuel Doria Medina, intentará afianzar su perfil como renovador dentro de la centroderecha, mientras que Jorge “Tuto” Quiroga apelará a su experiencia como expresidente para captar votantes.

Las elecciones se desarrollaron en un contexto de grave crisis económica.

Ambos aspirantes coinciden en la necesidad de un cambio profundo tras dos décadas de gobiernos del MAS, pero tendrán que convencer al electorado independiente y a quienes están desencantados con la política tradicional.

Este viraje hacia la derecha inaugura un nuevo capítulo en la historia de Bolivia, con una nación que busca estabilidad en medio de la crisis económica y un panorama político fragmentado. La comunidad internacional seguirá de cerca los resultados de esta contienda, que promete redefinir el futuro del país.