Cierre de listas: los famosos que se lanzan a la política en estas elecciones de 2025

No es nuevo que famosos decidan meterse en política y se midan en elecciones . Acostumbrados a cosechar seguidore s en el mundo del arte o el deporte, varios referentes del entretenimiento se sumaron en 2025 como candidatos que intentan captar la atención de quienes podrían darles un lugar en el Congreso , ya sea en la Cámara Baja o en el Senado .

Entre las postulaciones que más llamaron la atención apareció la de Virginia Gallardo . De acuerdo con fuentes cercanas a La Libertad Avanza , la actual integrante del ciclo Mujeres argentinas ( Eltrece ) se incorporó a la nómina de ese espacio en Corrientes y tendría chances de ocupar una banca como diputada nacional .

“Ella es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei y está entre las posibilidades, dependerá de las partes. Es una figura interesante” , señaló en Radio Sudamericana Lisandro Almirón , legislador provincial y referente de la fuerza oficialista .

Consideró que es alguien con capacidad para aportar y que su participación dependerá de múltiples factores . Señaló además que se trata de una de las personalidades con influencia que podrían integrar sin dificultad alguna de las nóminas de La Libertad Avanza . Luego subrayó que Virginia viene impulsando con fuerza las propuestas que defiende el Presidente de la Nación .

La vedette, intérprete y bailarina, quien en su momento tomó lecciones de economía con el propio jefe de Estado y protagonizó un cruce con el actual gobernador bonaerense Axel Kicillof, hasta ahora solo eligió publicar en sus redes una imagen de la Virgen de Itatí acompañada por la frase: “Protégeme con tu amor, guíame con tu luz”.

Karen Reichardt se suma a La Libertad Avanza en Buenos Aires

Karen Reichardt, reconocida periodista y actual figura de la Televisión Pública, competirá como candidata a diputada nacional por Buenos Aires en representación de La Libertad Avanza. Conocida también por haber integrado el staff de Playboy en los años noventa, hoy conduce el programa Amores perros, donde expone su costado vinculado a la defensa de los animales, y acompaña la lista que lidera José Luis Espert.

Su salto a la popularidad comenzó tras la recordada tapa de Playboy Argentina de 1992 junto a María Fernanda Callejón, lo que le permitió consolidarse en el ambiente artístico más allá de la pantalla chica. Durante aquella década formó parte de producciones televisivas como Brigada Cola, Tachero Nocturno y Peor es nada. En el último tiempo, además, se dedicó a un emprendimiento de indumentaria para mascotas.

En días recientes, la conductora utilizó sus redes sociales para difundir una imagen del General publicada por el Presidente y compartir sus palabras, donde este destacó: “Hemos sacado 12 millones de la pobreza, mientras que la indigencia pasó del 20.2% al 7.3%”.

Claudio “el Turco” García busca un lugar en el Congreso

Claudio “el Turco” García anunció el lunes su intención de competir por una banca de diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires bajo la bandera del Partido Integrar. El exdelantero, recordado también por su paso por MasterChef Celebrity, figura en el tercer puesto de la nómina que lidera Daniel Amoroso, exlegislador porteño vinculado al Pro y Unión Federal, y exsecretario general del gremio de trabajadores de juegos de azar (ALEARA).

La confirmación de la candidatura se dio a conocer a través de un video publicado en la red social X por Amoroso, donde se incluyó el lema: “La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”. En esa grabación, el exjugador de la selección argentina y de clubes como Racing y Vélez compartió las razones que lo impulsan a buscar un lugar en el Congreso.

“Lo conozco a Daniel Amoroso hace más de 40 años. Sé con la persona que estoy. Si no, no me hubiera metido. Hoy la realidad es que hay mucha gente durmiendo en la calle. La capital está muy parecida a la Provincia”, señaló. Luego agregó: “En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados por el Partido Integrar. ¡Este partido jugalo con nosotros!”

Jorge Porcel Junior y la aspiración de ocupar una banca

Por otro lado, Jorge Porcel de Peralta, popularmente identificado como Jorge Porcel Junior o Porcelito, también aspira a ocupar una banca en el Congreso. Hijo del recordado humorista, alcanzó notoriedad en 2014 cuando apareció en televisión solicitando empleo.

Actualmente dedicado a la pintura y las artes visuales, se presenta como tercer postulante a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, dentro del Movimiento Plural, fuerza encabezada por el sindicalista Marcelo Peretta.

En una entrevista para el programa Ponele la firme, Jorge Porcel Junior expresó con firmeza sus expectativas laborales: “Yo quiero un trabajo bien pago en buenas condiciones. Quiero el trabajo que a mi me corresponde, exijo un trabajo bien pago acorde a mi categoría: soy Jorge Porcel Junior, no voy a fregar pisos”, señaló sentado junto a su madre, quien previamente había sido grabada solicitando ayuda económica en la vía pública.

Ante la consulta sobre qué ingreso consideraba justo para mejorar su realidad y la de ella, respondió sin titubeos: “20 mil pesos para tenerla a ella como corresponde. 12 mil, 13 mil pesos lo gana alguien que está en la basura”, afirmó, una suma que en ese entonces superaba ampliamente el mínimo establecido.

Desde el ámbito del fitness, la moda y la exposición digital, Laura Soldano se incorporó a La Libertad Avanza en Córdoba tras haber brillado como campeona en la disciplina “Bikini Fitness”, con títulos tanto a nivel nacional como internacional y presentaciones en escenarios de ciudades como Las Vegas y Nueva York.

En los últimos días se oficializó que ocupará el segundo puesto en la nómina de aspirantes a diputada nacional, impulsada por su perfil de figura ajena a la política tradicional. Alcanzó notoriedad a través de su método de entrenamiento FIIT y por la publicación de su obra Sé tu mejor versión, centrada en rutinas físicas y motivación personal.

Relató que su camino tomó otro rumbo tras atravesar una crisis existencial marcada por el sentimiento de vacío, lo que la llevó a vincularse con lo espiritual. Se formó en meditación y prácticas esotéricas, comenzó a narrar experiencias vinculadas a visiones y procesos internos, y adoptó la idea de una “bruja interior”. De esa manera construyó un espacio de referencia donde integraba la salud física con la armonía emocional, posicionándose como guía e inspiración para su comunidad.

Su desembarco en La Libertad Avanza ocurrió luego de una experiencia introspectiva durante una práctica meditativa, en la que afirmó haber tenido una visión de Javier Milei ejerciendo la presidencia y del país proyectado como un “faro de luz” a escala global. Tras ese episodio, la creadora de contenido decidió dejar de lado sus emprendimientos anteriores y dedicarse por completo a la militancia dentro de esa fuerza.

Nuevos referentes y outsiders se suman a la arena política

En el presente, la estrategia de incorporar figuras provenientes de ámbitos ajenos a la política convencional también se manifiesta en la candidatura de Carlos “El Loco” Enríquez, exjugador campeón mundial con Independiente, quien aspira a ocupar una banca como concejal en Lanús por la agrupación Somos Buenos Aires.

La lista de figuras ajenas a la política tradicional continúa ampliándose con Evelyn Von Brocke, comunicadora que recientemente oficializó su intención de competir por una banca en el Concejo Deliberante de San Isidro, dentro del partido Acción Vecinal, fuerza encabezada por el veterano referente Gustavo Posse.

A su vez, el letrado Mauricio D’Alessandro buscará alcanzar una diputación provincial en la tercera sección electoral de Buenos Aires, en representación del espacio Nuevos Aires.