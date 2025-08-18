A horas del cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre, quedaron confirmadas las candidaturas y, por sobre todas las cosas, las estrategias políticas de cada uno de los frentes electorales.

En Jujuy se renuevan tres bancas de diputados: la de Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda; la de Natalia Sarapura, de Juntos por el Cambio, y la de Leila Chaher, del Frente de Todos.

Para las elecciones de octubre ya están confirmados los nombres de los candidatos de los siete frentes que se anotaron para competir.

Existían rumores sobre la posible candidatura del partido Arriba Jujuy, de Carolina Moisés, pero en las últimas horas se supo que este espacio no presentará lista al no sentirse representado por ninguno de los frentes existentes en el PJ.

Frente La Libertad Avanza

La Libertad Avanza lleva a Alfredo González, empresario y representante de la Cámara de Estaciones de Servicio, una figura nueva en la política con la que se apuesta fuertemente a una renovación significativa.

Acompañando a González, se confirmó a Bárbara Andreussi, quien le da sentido a la alianza electoral integrada por La Libertad Avanza y el Movimiento Popular Jujeño para estas elecciones legislativas.

La postulación sorpresiva de Andreussi, sin lugar a dudas, es producto de una negociación realizada en Buenos Aires con Karina Milei, principal armadora de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Jujuy Crece

El frente Jujuy Crece lleva como candidata principal a María Inés Zigarán y como segundo candidato a Mario Pizarro.

El oficialismo provincial apuesta a ganar nuevamente las elecciones, como ocurrió el 11 de mayo, y a duplicar al tercer oponente, con el objetivo de obtener dos diputados nacionales.

Sin embargo, en el seno del espacio reconocen que esta no será una elección similar a la de mayo, ya que el contexto es totalmente distinto.

En aquella ocasión, la campaña se centró en lo provincial, mientras que ahora La Libertad Avanza intentará nacionalizarla con la figura del presidente Javier Milei como eje.

En respuesta, el oficialismo provincial tendrá que buscar provincializar la contienda, poniendo en debate los recursos y apoyos que Jujuy dejó de recibir por parte de la Nación, con el fin de asegurar dos bancas nacionales que defiendan los intereses de la provincia en el Congreso.

La candidatura de Zigarán resultó sorpresiva, ya que en los trascendidos previos figuraba como segunda y no como primera. Muchos daban como candidato principal a Lisandro Aguiar.

Finalmente, como segundo candidato quedó confirmado el escribano Mario Pizarro.

Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda, que renueva una banca, apuesta nuevamente por Alejandro Vilca, cuyo mandato en el Congreso vence en diciembre, aunque ya fue electo diputado provincial.

Esta nominación generó sorpresa y cierto descontento, dado que se siguen repitiendo los mismos nombres.

Quienes siempre criticaron a “los mismos de siempre”, ahora también forman parte de “los mismos de siempre”.

Para este espacio, renovar la banca en el Congreso no será tarea fácil. El escenario actual es totalmente distinto al de la elección en la que Vilca fue electo diputado nacional. Gran parte del electorado que los acompañó hasta ahora ha comenzado a optar por otras fuerzas políticas.

Fuerza Patria Jujuy

La alianza Fuerza Patria Jujuy, de la cual forma parte el Partido Justicialista local, lleva como principal candidata a Leila Chaher, actual diputada nacional, quien busca renovar su banca.

Este frente tiene una patriada muy compleja, ya que al no ostentar la representación absoluta del justicialismo en la provincia deberá trabajar mucho, no solo para imponerse frente a los otros frentes, sino también frente a la otra alianza peronista que agrupa a históricos dirigentes que no comulgaron con la unidad del PJ en Jujuy.

Ante este panorama, Chaher corre el serio riesgo de no renovar su banca e, incluso, de quedar cuarta en la elección de octubre.

Acompañan a Chaher en la nómina de candidatos Juan Manuel Soler y Alicia Chalabe.

Primero Jujuy Avanza

El otro frente justicialista, denominado Primero Jujuy Avanza, integrado por numerosos dirigentes tradicionales del PJ que ocuparon cargos como gobernadores y vicegobernadores, y que tiene como referentes a Carlos Haquim, Rubén Rivarola, Guillermo Jenefes, los hermanos Palmieri y Agustín Perassi, sorprendió al rechazar la designación de candidatos desde Buenos Aires y decidió competir con candidatos propios en octubre.

Pedro Pascuttini, actual presidente de la Cámara del Tabaco y hombre ligado a la producción, encabezará la nómina de este espacio.

La elección de Pascuttini responde a la intención de apuntar a un importante sector productivo de la provincia que muchas veces se ha mostrado desencantado con el PJ y que encuentra en el dirigente tabacalero un referente clave.

Frente Liberal

El Frente Liberal, conformado por UNIR y el Partido Renovador, eligió a Raúl Attie para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales.

Transformación Libertaria

La alianza entre el Partido Pura Militancia y el Partido Libertario llevará como candidata en primer término a Mercedes Cravero de Savio.

Con la confirmación de todas las candidaturas, comienza una campaña que promete ser reñida y de alto voltaje político de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Alberto Siufi.