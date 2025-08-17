Elecciones 2025: Leila Chaher encabeza la lista de candidatos de Fuerza Patria Jujuy

Leila Chaher encabeza la lista de candidatos de Fuerza Patria Jujuy

En las últimas horas de este domingo, llegó la confirmación de los candidatos a diputados nacionales para las elecciones 2025 el 26 de octubre próximo de la Lista 506. Finalmente, Leila Chaher encabeza la lista de postulantes al Congreso.

La lista que integran el Partido Justicialista, Por Jujuy, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Concertación Forja, Partido Blanco de los Trabajadores y Partido Solidario, lleva como candidato en segundo término a Juan Manuel Soler y Alicia Chalabe en tercer término. Los suplentes son Juan Giusti, Daniela Jaled y Santiago Zamora.

Leila Chaher.jpg

Qué se vota en Jujuy En Jujuy se renuevan tres bancas en Diputados. En total son 1.806 mesas habilitadas en toda la provincia con siete frentes electorales. Se podrá votar con la libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, DNI tarjeta (con o sin leyenda “no válido para votar”), pero el ejemplar debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. El DNI en el celular no es válido para votar. Así sigue el calendario electoral de las Elecciones 2025 27 de agosto inicia la campaña electoral.

16 de septiembre se publicarán los padrones definitivos y se designarán las autoridades de mesa,

21 de septiembre comenzará la campaña en medios audiovisuales.

difusión de lugares y mesas de votación el 1 de octubre

24 de octubre finalizará la campaña electoral y comenzará la veda.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.