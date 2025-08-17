domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 23:09
Oficial.

Elecciones 2025: Leila Chaher encabeza la lista de candidatos de Fuerza Patria Jujuy

Se confirmó que Leila Chaher encabeza la lista de candidatos de Fuerza Patria Jujuy para las elecciones 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Leila Chaherencabeza la lista de candidatos de Fuerza Patria Jujuy&nbsp;

Leila Chaher encabeza la lista de candidatos de Fuerza Patria Jujuy 

En las últimas horas de este domingo, llegó la confirmación de los candidatos a diputados nacionales para las elecciones 2025 el 26 de octubre próximo de la Lista 506. Finalmente, Leila Chaher encabeza la lista de postulantes al Congreso.

Candidatos de Jujuy para las elecciones 2025.
Octubre.

Estos son los candidatos confirmados por Jujuy para el Congreso
El presidente de la Cámara de Tabaco es el candidato a diputado nacional del Frente Primero Jujuy Avanza.
Listas.

Elecciones 2025: Pedro Pascuttini encabeza el Frente Primero Jujuy Avanza

La lista que integran el Partido Justicialista, Por Jujuy, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Concertación Forja, Partido Blanco de los Trabajadores y Partido Solidario, lleva como candidato en segundo término a Juan Manuel Soler y Alicia Chalabe en tercer término. Los suplentes son Juan Giusti, Daniela Jaled y Santiago Zamora.

Leila Chaher.jpg

Qué se vota en Jujuy

En Jujuy se renuevan tres bancas en Diputados. En total son 1.806 mesas habilitadas en toda la provincia con siete frentes electorales. Se podrá votar con la libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, DNI tarjeta (con o sin leyenda “no válido para votar”), pero el ejemplar debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. El DNI en el celular no es válido para votar.

Así sigue el calendario electoral de las Elecciones 2025

  • 27 de agosto inicia la campaña electoral.
  • 16 de septiembre se publicarán los padrones definitivos y se designarán las autoridades de mesa,
  • 21 de septiembre comenzará la campaña en medios audiovisuales.
  • difusión de lugares y mesas de votación el 1 de octubre
  • 24 de octubre finalizará la campaña electoral y comenzará la veda.

Por  Claudio Serra

