Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga buscarán la presidencia en el balotaje

Rodrigo Paz , postulante por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que no figuraba entre los favoritos, ganó la primera vuelta en Bolivia con el 32% de los votos . El ex presidente Jorge Quiroga de Libre, obtiene más del 26,9% .

Con estos resultados con más del 96% de las mesas computadas, ambos candidatos se medirán el próximo 19 de octubre en el primer balotaje presidencial del país para definir quién será el próximo presidente de Bolivia.

El tercer lugar lo ocupa el empresario Samuel Doria Medina con un 20,3% , quien era el favorito en las encuestas. Luego está Andrónico Rodríguez con el 8%, el candidato más aventajado de la izquierda. Eduardo Del Castillo ocupa el sexto lugar con apenas el 3,1% de los votos.

Los datos son del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no son vinculantes ni definitivos porque son fotografías de actas transmitidas digitalmente. “Su único propósito es informar a la ciudadanía, a las organizaciones políticas y a los medios de comunicación. En ningún caso sustituirán al cómputo oficial”, explicó el vocal electoral Gustavo Ávila.

Porqué habrá balotaje en Bolivia

Para ganar en primera vuelta, un candidato debía lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la Ley del Régimen Electoral, algo que no sucedió.

Por primera vez en 20 años, no habrá un presidente del Movimiento Al Socialismo, con lo que se rompe la hegemonía de la izquierda en el país andino, luego de las divergencias que tuvieron los máximos referentes de esa línea.

Quiroga manifestó que terminó la “larga noche de dos décadas” y dijo que “viene el amanecer”, en referencia al fin del ciclo del MAS. “Hemos sufrido muchas divisiones, nos han querido separar por toda clase de elementos y hoy día Bolivia le ha dicho no más división ni polarización al país. No MAS, Bolivia unida de ahora