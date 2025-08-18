lunes 18 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2025 - 00:08
Segunda vuelta.

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga buscarán la presidencia en el balotaje

Tras las elecciones de este domingo, Rodrigo Paz y Jorge Quiroga buscarán la presidencia de Bolivia en el balotaje

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Segunda vuelta en Bolivia

Segunda vuelta en Bolivia

Rodrigo Paz, postulante por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que no figuraba entre los favoritos, ganó la primera vuelta en Bolivia con el 32% de los votos. El ex presidente Jorge Quiroga de Libre, obtiene más del 26,9%.

Lee además
Elecciones en Bolivia: 7500 ciudadanos de aquel país, están en condiciones de votar en Jujuy
Política.

Elecciones presidenciales en Bolivia 2025: sistema de conteo y operativo de seguridad
como llega bolivia a estas elecciones generales y que se espera
Política internacional.

Cómo llega Bolivia a estas elecciones generales y qué se espera

Con estos resultados con más del 96% de las mesas computadas, ambos candidatos se medirán el próximo 19 de octubre en el primer balotaje presidencial del país para definir quién será el próximo presidente de Bolivia.

El tercer lugar lo ocupa el empresario Samuel Doria Medina con un 20,3%, quien era el favorito en las encuestas. Luego está Andrónico Rodríguez con el 8%, el candidato más aventajado de la izquierda. Eduardo Del Castillo ocupa el sexto lugar con apenas el 3,1% de los votos.

elecciones en Bolivia
Elecciones en Bolivia

Elecciones en Bolivia

Los datos son del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no son vinculantes ni definitivos porque son fotografías de actas transmitidas digitalmente. “Su único propósito es informar a la ciudadanía, a las organizaciones políticas y a los medios de comunicación. En ningún caso sustituirán al cómputo oficial”, explicó el vocal electoral Gustavo Ávila.

Porqué habrá balotaje en Bolivia

Para ganar en primera vuelta, un candidato debía lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la Ley del Régimen Electoral, algo que no sucedió.

Por primera vez en 20 años, no habrá un presidente del Movimiento Al Socialismo, con lo que se rompe la hegemonía de la izquierda en el país andino, luego de las divergencias que tuvieron los máximos referentes de esa línea.

Quiroga manifestó que terminó la “larga noche de dos décadas” y dijo que “viene el amanecer”, en referencia al fin del ciclo del MAS. “Hemos sufrido muchas divisiones, nos han querido separar por toda clase de elementos y hoy día Bolivia le ha dicho no más división ni polarización al país. No MAS, Bolivia unida de ahora

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones presidenciales en Bolivia 2025: sistema de conteo y operativo de seguridad

Cómo llega Bolivia a estas elecciones generales y qué se espera

Más de 7.500 ciudadanos de Bolivia pueden votar este domingo en Jujuy

Elecciones en Bolivia 2025: cerraron los comicios y se define el futuro del país

Bolivia del esplendor a la crisis

Lo que se lee ahora
Cierran las comicios en Bolivia.
Votación.

Elecciones en Bolivia 2025: cerraron los comicios y se define el futuro del país

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Domingo.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el barro de Netflix?

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Atención.

Habrá cortes de luz programados para este domingo: los detalles en la nota

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Matías Jurado pidió no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel