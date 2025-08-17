domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 18:51
Votación.

Elecciones en Bolivia 2025: cerraron los comicios y se define el futuro del país

Ocho candidatos compiten por la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en un contexto de debilitamiento del MAS provocado por las divisiones internas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cierran las comicios en Bolivia.

Cierran las comicios en Bolivia.

Las urnas cerraron este domingo en Bolivia y comenzó el cómputo de la elección del nuevo presidente tras una jornada electoral que transcurrió “con normalidad” en todo el país, de acuerdo con el balance preliminar presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Desde muy temprano, los recintos de votación en todo el territorio boliviano abrieron sus puertas bajo estrictos protocolos de seguridad y con la presencia de jurados comiciales, notarios, delegados de organizaciones políticas y veedores de 19 organismos internacionales, así como se registró el 100% de las mesas de votación abiertas —con excepción de una de las mesas instaladas en el exterior—, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Para ganar las elecciones y no ir a una segunda vuelta, los candidatos necesitan una mayoría absoluta o el 40 por ciento de los votos con una ventaja de 10 puntos sobre el aspirante llegado segundo.

En el caso contrario, se celebrará una segunda vuelta entre los dos candidatos llegados en primero y segundo lugar.

Qué votaban los ciudadanos en Bolivia

En estas elecciones los ciudadanos debían votar por presidente y vicepresidente; 36 integrantes del Senado; 130 miembros de la Cámara de Diputados, así como se seleccionaron siete diputados indígenas originarios campesinos y nueve representantes ante organismos parlamentarios supraestatales, uno por cada departamento.

Las encuestas muestran como favoritos al empresario opositor Samuel Doria Medina, de centroderecha, y al expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), de derecha, quienes podrían disputar una inédita segunda vuelta si se confirman las tendencias.

¿Por qué Evo Morales fue inhabilitado y no puede participar en las elecciones de Bolivia?

A pesar de sus múltiples intentos para ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones de Bolivia, Evo Morales quedó fuera de los comicios tras ser inhabilitado por una decisión del Tribunal Constitucional del país.

La candidatura del exmandatario era constitucionalmente inviable desde el inicio. A finales de 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) ratificó que un funcionario no puede buscar una segunda reelección en el país, ya sea que haya ostentado el cargo de forma consecutiva o discontinua, cerrando el camino para su postulación a las elecciones.

FUENTE: nota.texto7

