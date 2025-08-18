El socialismo deja de gobernar Bolivia después de 20 años

Evo Morales y Luis Arce fueron los presientes socialistas de Bolivia.

En una jornada histórica, Bolivia marcó un punto de inflexión político: el socialismo —encarnado en el MAS— fue desplazado del poder, abriendo paso a un cambio de rumbo que se reflejará en su primer balotaje presidencial desde la vuelta a la democracia.

El resultado que selló una era Según datos preliminares, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lideró la votación con alrededor del 32 %, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, con cerca del 27 %. Con ninguno alcanzando el 50 % ni una diferencia mayor a 10 puntos, la elección avanza a una inédita segunda vuelta el 19 de octubre.

El MAS, que ejerció el poder casi sin interrupciones desde 2006, sufrió una derrota histórica: su candidato obtuvo solo cerca del 3 %, liderando incluso a una fuerte fractura interna entre evoístas y arcistas, y soportando el llamado de Evo Morales a votar en blanco o nulo.

Los protagonistas del nuevo escenario político Rodrigo Paz emergió como la novedad: con apenas 3 % de intención de voto a principios de año, logró capitalizar el anticiclón político con un mensaje de lucha contra la corrupción y apoyado por el popular TikToker ex-policía Edman Lara .

emergió como la novedad: con apenas 3 % de intención de voto a principios de año, logró capitalizar el anticiclón político con un mensaje de lucha contra la corrupción y apoyado por el popular TikToker ex-policía . Jorge Quiroga, por su parte, apuesta a la experiencia: promueve acuerdos con el FMI, privatizaciones y un regreso al mercado como motor económico.

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga

Por primera vez hará segunda vuelta en Bolivia. ¿Qué significa este cambio? Se consuma el fin de una era socialista de casi 20 años.

Abre la puerta a una política más promercado y de reestrategia internacional.

Bolivia se enfrenta ahora a una transición incierta, con un MAS debilitado y dividido que difícilmente resista sin reorganización interna. ¿Qué es el MAS? El Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) es un partido político de Bolivia que se identifica con la izquierda y el socialismo. Nació en la década de 1990 como una organización vinculada a sindicatos campesinos y cocaleros, y se consolidó como una fuerza de alcance nacional en los años 2000. El MAS surgió de la articulación de organizaciones sociales, indígenas y campesinas que buscaban una alternativa política frente a los partidos tradicionales. Su líder histórico es Evo Morales Ayma, dirigente cocalero que llegó a la presidencia en 2006, convirtiéndose en el primer presidente indígena de Bolivia. Evo Morales Evo Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia. Ideología y principios Defiende el socialismo comunitario , con fuerte énfasis en la participación de pueblos originarios.

, con fuerte énfasis en la participación de pueblos originarios. Propone la nacionalización de recursos naturales (como el gas y el litio).

(como el gas y el litio). Plantea un Estado plurinacional , reconociendo la diversidad cultural y lingüística de Bolivia.

, reconociendo la diversidad cultural y lingüística de Bolivia. Busca la redistribución de la riqueza y la inclusión social. Gobierno del MAS Evo Morales gobernó desde 2006 hasta 2019 , en un período en el que Bolivia experimentó crecimiento económico, reducción de la pobreza y ampliación de derechos sociales.

, en un período en el que Bolivia experimentó crecimiento económico, reducción de la pobreza y ampliación de derechos sociales. En 2019, Morales dejó el poder en medio de denuncias de fraude electoral y una fuerte crisis política.

En 2020, el MAS recuperó la presidencia con Luis Arce Catacora, exministro de Economía de Morales.

