18 de agosto de 2025 - 14:15
Estados Unidos.

Amenaza de bomba en Times Square: la Policía de Nueva York evacuó la zona por un paquete sospechoso

La alerta de bomba movilizó a escuadrones y provocó el cierre parcial de calles y del metro en Manhattan. No se hallaron explosivos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Una posible amenaza de bomba desató un operativo policial en Nueva York. (REUTERS/Jeenah Moon)

El paquete sospechoso fue dejado frente a la estación de policía, lo que provocó la evacuación de la zona. (REUTERS/Brendan McDermid)

La ciudad de Nueva York vivió este lunes 18 de agosto momentos de tensión cuando un paquete sospechoso de amenaza de bomba hallado frente a una subestación de la Policía en Times Square obligó a desplegar un operativo de seguridad de gran escala. La alarma, activada tras una llamada al 911 poco después de las 10:30, derivó en la evacuación de una parte del centro de Manhattan y en la intervención del escuadrón antibombas del NYPD.

El objeto, descrito como un cilindro metálico, fue localizado en la intersección de West 43rd Street y la Séptima Avenida, uno de los puntos de mayor tránsito peatonal y turístico de la ciudad. Las fuerzas de seguridad acordonaron el área, interrumpieron el tráfico vehicular y desalojaron la subestación policial junto a oficinas y comercios aledaños.

Times Square en Manhattan

La Policía de Nueva York pidió evitar la zona de Times Square en Manhattan por una "investigación en curso" tras una amenaza de bomba

Créditos: Ronen Swarc

También se ordenó el cierre preventivo de la estación de metro Times Square–42nd Street, que conecta más de diez líneas de transporte, lo que generó demoras y complicaciones para miles de pasajeros. Incluso, se recomendó a los empleados de edificios cercanos mantenerse alejados de las ventanas mientras helicópteros de la Policía sobrevolaban la zona.

Horas después, el escuadrón antibombas determinó que el paquete no representaba una amenaza y la normalidad comenzó a restablecerse gradualmente. Sin embargo, las autoridades advirtieron que las investigaciones siguen abiertas, ya que las cámaras de seguridad detectaron a un hombre que habría dejado el objeto frente a la comisaría y que aún no fue identificado.

Amenaza de bomba en EE.UU.
El paquete sospechoso fue dejado frente a la estación de policía, lo que provocó la evacuación de la zona. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Quiénes se encargan de las amenazas de bombas en Nueva York?

La respuesta al incidente estuvo a cargo del Bomb Squad del NYPD, la unidad especializada en el manejo de artefactos explosivos. Este equipo investiga, desactiva y elimina dispositivos peligrosos con el apoyo de robots y tecnologías de contención, como el Total Containment Vessel (TCV), que permite trasladar materiales sin riesgo de detonación.

Además, el operativo contó con la colaboración de otras divisiones del Departamento de Policía, como la Critical Response Command (CRC), entrenada para actuar en escenarios de terrorismo o amenazas complejas, y con la supervisión del Counterterrorism Bureau, que articula con agencias federales como el FBI a través del Joint Terrorist Task Force (JTTF).

Tras los atentados del 11 de septiembre, Nueva York consolidó un sistema interinstitucional para enfrentar amenazas de este tipo. El uso de tecnología de vigilancia, patrullajes en infraestructuras críticas y protocolos de seguridad en áreas estratégicas permiten responder rápidamente a incidentes, aunque el alerta de Times Square recuerda que la ciudad continúa siendo un punto sensible para la seguridad nacional.

