lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 12:44
Valle de la Luna.

Las Cholitas bolivianas que conquistaron el golf en la altura

En La Paz, un grupo de cholitas juega y trabaja en el club del Valle de la Luna; su juego desafía estereotipos y conserva una tradición única.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Martha Mamani juega y atiende el hoyo Valle de la Luna, el más pintoresco y espectacular del Club de Golf La Paz. Su participación continúa una tradición en uno de los campos más altos del mundo. REUTERS/

Martha Mamani juega y atiende el hoyo Valle de la Luna, el más pintoresco y espectacular del Club de Golf La Paz. Su participación continúa una tradición en uno de los campos más altos del mundo. REUTERS/

Las Choilitas juegan al golf Una vista de dron muestra a la golfista cholita Martha Mamani, una de las últimas mujeres aymaras que practican el deporte vistiendo polleras tradicionales, jugando en La Paz Golf Club durante su tiempo libre, en La Paz, Bolivia

"Las Choilitas juegan al golf"

Una vista de dron muestra a la golfista cholita Martha Mamani, una de las últimas mujeres aymaras que practican el deporte vistiendo polleras tradicionales, jugando en La Paz Golf Club durante su tiempo libre, en La Paz, Bolivia

Cholitas practican golf | Fotografía: Michael Dunn / The Guardian

Cholitas practican golf | Fotografía: Michael Dunn / The Guardian

El La Paz Golf Club está a 3.342 metros sobre el nivel del mar y es considerado —según el propio club— la cancha de competición más alta del mundo. El paisaje lunar rodea hoyos célebres y un trazado que exige precisión extra por la altitud.

"Las Choilitas juegan al golf"

"Las Choilitas juegan al golf"

Una vista de dron muestra a la golfista cholita Martha Mamani, una de las últimas mujeres aymaras que practican el deporte vistiendo polleras tradicionales, jugando en La Paz Golf Club durante su tiempo libre, en La Paz, Bolivia

El juego de la Cholitas

Los lunes, cuando el campo se abre para el personal de mantenimiento, las trabajadoras y caddies practican con palos prestados (sí, incluso con pelotas rosas) y llegan a jugar torneos internos con socios. Es el semillero que sostuvo a varias generaciones.

Entre las referentes aparece Martha Mamani, figura infaltable en el hoyo “Valle de la Luna”. Su presencia resume décadas de práctica a pulmón y el orgullo de jugar con pollera y sombrero. La acompaña Nelicia Alejo, quien reconoce a su madre, Teresa Zárate, como la pionera que la llevó al tee por primera vez.

Jugar al golf en la altura

Jugar a esa altura alarga el vuelo de la pelota pero castiga errores; los greenes, rodeados de arboledas y lagunas, reclaman lectura fina. El recorrido tiene postales icónicas y hoyos con pasarelas sobre cárcavas, una rareza que lo hizo famoso en el circuito de viajeros del golf.

Cholitas practican golf
Cholitas practican golf | Fotografía: Michael Dunn / The Guardian

Cholitas practican golf | Fotografía: Michael Dunn / The Guardian

El valor de las tradiciones y el mensaje que encierra

Más allá del rendimiento, el mensaje pesa, estas mujeres rompen el estereotipo de que el golf es solo para élites. Estas jugadoras lo hicieron desde adentro, trabajando en el club y entrenando en sus ratos libres, hasta convertir su presencia en un emblema local y una inspiración para nuevas empleadas y jugadoras.

¿Quiénes son las cholitas?

Las cholitas son mujeres —en su mayoría aimaras y quechuas— que lucen pollera, mantón y bombín como expresión de identidad. Pasaron de sufrir discriminación a ser símbolo de orgullo en Bolivia, con presencia en deportes como la lucha libre y el montañismo.

