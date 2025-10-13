Pilotos jujeños brillaron en la 6ta fecha del Zonal del NOA de automovilismo

Ignacio Díaz y Tomas Torres ganadores en la fecha de automovilismo en Salta

Varios pilotos jujeños brillaron en la 6ta fecha del Zonal del NOA del Campeonato Salteño de Automovilismo que se realizó este fin de semana. Ignacio Díaz, Tomas Torres, Tony Jodal y Enzo D´antuene, entre otros, sobresalieron en las categorías del torneo.

Ignacio Díaz ganó la categoría TZM 1100 por sobre Jorge Maffei y con los puntos que logró, es el líder del campeonato. El otro gran ganador fue Tomas Torres, quien se quedó con la categoría 1100 Estándar, categoría donde tiene chances de quedarse con el trofeo.

Los otros destacados en automovilismo Mientras que en la categoría 1100 B, los jujeños Tony Jodal y Enzo D´antuene hicieron podio. Jodal ganó su serie, pero no pudo en la final, donde llegó con 50 kilos de lastre deportivo, quedando segundo a 182 milésimas de Cristian Fagioli. Otro jujeño, Marcelo Abraham, fue séptimo.

Tony Jodal y Enzo D´antuene Tony Jodal y Enzo D´antuene En la categoría 1600 la victoria fue para Alejo D´abate, seguido de Francisco Merlo. Otro jujeño, Nicolás García, hizo podio, mientras Agustín Olivera llegó en el quinto lugar. Ariel Balderrama fue octavo, y Mauricio Márquez no pudo terminar la carrera. La próxima fecha será una jornada muy especial, ya que tendrá la vuelta de la categoría TC 2000 a Salta, además de la séptima fecha del NOA, ambas carreras previstas para los días 21, 22 y 23 de noviembre en una definición apasionante. Francisco Merlo y Nicolás García Francisco Merlo y Nicolás García

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.