Matías Clapier volvió al Turismo Nacional con una destacada actuación

Matías Clapier regresó al T urismo Nacional con una actuación destacada. En el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” se disputó la 8va fecha, con el piloto jujeño invitado de Facundo Rotondo , con quien ya había corrido en la carrera de invitados del Turismo Pista.

Clapier, a bordo del Toyota Yaris de JPM Racing, junto al piloto de Tucumán, llegaron en el 8vo lugar , destacándose entre los pilotos más importantes de la categoría. El jujeño ya piensa en la próxima fecha del Turismo Pista en San Jorge el próximo 21 de septiembre.

Matías Clapier y una histórica carrera en el Turismo Pista

El Turismo Pista realizó una nueva edición de la “Carrera de 300 Pilotos” en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires en julio pasado, con pilotos titulares e invitados, entre los que estuvo el jujeño Matías Clapier entre los mejores.

Clapier, junto a Facundo Rotondo en la Clase 2, partieron en el puesto 11ro en la final, donde quedaron en el cuarto puesto, pero el ganador Tomas Marchesin, fue excluido por técnica, lo que permitió que el jujeño se metiera entre los tres mejores. “Mi primer podio a nivel nacional. Una felicidad absoluta”, posteó en sus redes.

Matías Clapier y un histórico podio en el Turismo Pista (Fotos redes Clapier) Matías Clapier y un histórico podio en el Turismo Pista (Fotos redes Clapier)

“Hicimos un carrerón, siempre de menor a mayor durante todo el finde”, agregó y destacó al tucumano Facundo Rotondo. “Todo es gracias al gran equipo que tengo por detrás (Yiyo Competición). También agradecerle a mi motorista por el excelente motor que me entregó realmente un misil”, subrayó.

“Hay mucha gente detrás de todo esto. Mi mujer Giuliana Catalano, mi papá Diego Clapier, mis tíos/as, mis amigos, mi familia y gente que me ayuda y se alegra de mis logros”, recalcó y marcó que seguirán trabajando para la próxima carrera en Río Cuarto del 29 al 31 de agosto.