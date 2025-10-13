lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 12:44
Fútbol.

Quién será el campeón de la Liga Profesional: el pronóstico según la inteligencia artificial

Una IA analiza estadísticas y tendencias para proyectar quién puede quedarse con el título de la Liga Profesional Argentina.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Liga Profesional de Fútbol.

Liga Profesional de Fútbol.

La inteligencia artificial fue consultada para estimar qué club será el campeón de la Liga Profesional en la temporada actual. ¿Quién lidera el pronóstico? ¿Cómo llega cada aspirante? ¿Cuándo se definirá el torneo? ¿Dónde se juegan los partidos decisivos? ¿Por qué recurrir a modelos predictivos? Esta nota combina datos, algoritmos y contexto futbolero para acercarse a una proyección.

El método detrás del pronóstico

Los modelos de IA usan una gran cantidad de variables: rendimiento reciente, partidos como local y visitante, estadísticas ofensivas y defensivas, capacidad para cerrar partidos ajustados, y antecedentes históricos. También buscan incluir factores menos tangibles: mentalidad del equipo, respaldo de la hinchada y reacción ante la presión.

Aunque estos modelos proporcionan una guía, siempre quedan afuera variables imposibles de cuantificar: lesiones inesperadas, cambios de entrenador, sanciones, clima, entre otros.

La IA ubica a River Plate como candidato más probable para quedarse con el título, gracias a su rendimiento constante y su plantel profundo. Las simulaciones sugieren que sus chances rondan entre el 28 % y el 35 %, aunque nada concreto.

En segundo lugar aparecen Boca Juniors y Rosario Central, quienes también suman probabilidades destacadas. El modelo les otorga chances residuales, pero suficientes para que la lucha por el título se viva hasta el final.

El sistema predice que muchos partidos definitorios serán ajustados. En duelos mano a mano, la capacidad para replegarse bien de visitante y resolver en jugadas de balón parado podría marcar la diferencia.

