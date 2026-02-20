Defensa y Justicia empata sobre el final con penal de Aarón Molinas

Por la fecha 6 del Apertura, el Halcón y Belgrano terminaron igualados en el Tito Tomaghello.

A los 8 minutos del segundo tiempo, Belgrano se puso en ventaja con el gol convertido por Lucas Zelarayán. Defensa y Justicia selló la igualdad de penal a través de Aarón Molinas a los 50 minutos de la misma etapa.

El mejor jugador del partido fue Aarón Molinas. El centrocampista de Defensa y Justicia marcó 1 gol y buscó 2 veces el arco contrario.

Lucas Zelarayán fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Belgrano marcó 1 gol.

El técnico de Defensa, Mariano Soso, propuso una formación 3-6-1 con Cristopher Fiermarín en el arco; Lucas Souto, Emiliano Amor y David Martínez en la línea defensiva; Ayrton Portillo, Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas, Elías Pereyra, Rubén Botta y David Barbona en el medio; y Juan Manuel Gutiérrez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Thiago Cardozo bajo los tres palos; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle en defensa; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Alcides Benitez, Lucas Zelarayán y Emiliano Rigoni en la mitad de cancha; y Nicolás Fernández en la delantera.

Nicolás Lamolina fue el árbitro que dirigió el partido en el Tito Tomaghello.

El próximo partido de el Halcón en el campeonato será como visitante ante Platense, mientras que Belgrano recibirá a Atlético Tucumán.

Cambios en Defensa y Justicia

45' 2T - Salió Ayrton Portillo por Agustín Hausch

60' 2T - Salieron David Barbona por Darío Cáceres, Elías Pereyra por David Fernández y Rubén Botta por Ever Banega

Amonestados en Defensa y Justicia:

42' 1T Ayrton Portillo (Conducta antideportiva) y 43' 1T David Martínez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Expulsado en Defensa y Justicia:

38' 2T Santiago Sosa Yung (Roja directa)

Cambios en Belgrano

69' 2T - Salieron Nicolás Fernández por Lucas Passerini, Lucas Zelarayán por Santiago Longo y Alcides Benitez por Francisco González Metilli

75' 2T - Salieron Leonardo Morales por Álvaro Ocampo y David Martínez por Mateo Aguiar

84' 2T - Salió Franco Vázquez por Ramiro Tulián

Amonestados en Belgrano:

22' 1T Franco Vázquez (Conducta antideportiva), 45' 1T Leonardo Morales y 18' 2T Alexis Maldonado

