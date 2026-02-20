Defensa y Justicia empata sobre el final con penal de Aarón Molinas

Por la fecha 6 del Apertura, el Halcón y Belgrano terminaron igualados en el Tito Tomaghello.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 6 del Apertura, el Halcón y Belgrano terminaron igualados en el Tito Tomaghello.
A los 8 minutos del segundo tiempo, Belgrano se puso en ventaja con el gol convertido por Lucas Zelarayán. Defensa y Justicia selló la igualdad de penal a través de Aarón Molinas a los 50 minutos de la misma etapa.
El mejor jugador del partido fue Aarón Molinas. El centrocampista de Defensa y Justicia marcó 1 gol y buscó 2 veces el arco contrario.
Lucas Zelarayán fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Belgrano marcó 1 gol.
El técnico de Defensa, Mariano Soso, propuso una formación 3-6-1 con Cristopher Fiermarín en el arco; Lucas Souto, Emiliano Amor y David Martínez en la línea defensiva; Ayrton Portillo, Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas, Elías Pereyra, Rubén Botta y David Barbona en el medio; y Juan Manuel Gutiérrez en el ataque.
Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Thiago Cardozo bajo los tres palos; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle en defensa; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Alcides Benitez, Lucas Zelarayán y Emiliano Rigoni en la mitad de cancha; y Nicolás Fernández en la delantera.
Nicolás Lamolina fue el árbitro que dirigió el partido en el Tito Tomaghello.
El próximo partido de el Halcón en el campeonato será como visitante ante Platense, mientras que Belgrano recibirá a Atlético Tucumán.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.