EN VIVO: El partido se pone 1 a 0 a favor de Instituto

¡Se abre el marcador! Al minuto 34, llegó el gol de Alex Luna y los locales se quedan con la victoria parcial frente a el Decano.
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Instituto logró un triunfo por 2-0 ante Central Córdoba (SE). Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos e igualó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 5 a favor.
Atlético Tucumán llega con ventaja tras derrotar a Estudiantes (RC) con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.
El juez elegido para dirigir el partido en el Olímpico de Córdoba fue Fernando Espinoza.
El técnico Diego Flores dispuso una formación 5-2-3 con Manuel Roffo bajo los tres palos; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa en la zaga; Gustavo Abregú y Gastón Lodico en la mitad de cancha; y Jhon Córdoba, Matias Fonseca y Alex Luna como delanteros.
Por su parte, Hugo Colace sale al ruedo con una estrategia 4-4-2, con el portero Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa en el muro defensivo; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz y Nicolás Laméndola en el centro del campo; y Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño en la delantera.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
