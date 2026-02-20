EN VIVO: 0-0: Boca Juniors y Racing Club llegan al entretiempo sin goles

El árbitro pita el final de la primera etapa en la Bombonera. La Academia y el Xeneize se van a los vestidores con un marcador parcial 0-0.
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
En su visita anterior, Boca Juniors empató por 0 con Platense. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y con 4 en su valla.
Racing Club venció en casa a Banfield por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 8 en su arco.
El árbitro Leandro Rey Hilfer fue el encargado de supervisar el juego en la Bombonera.
El entrenador Claudio Úbeda dispuso una formación 4-4-2 con Agustín Marchesín defendiendo el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco como zagueros; Williams Alarcón, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Belmonte en el centro del campo; con Miguel Ángel Merentiel y Edinson Cavani como atacantes.
Por su parte, Gustavo Costas salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas como defensores; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa y Matko Miljevic como centrocampistas; y Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny como delanteros.
