viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 20:49
Liga Profesional

EN VIVO: 0-0: Boca Juniors y Racing Club llegan al entretiempo sin goles

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Boca Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El árbitro pita el final de la primera etapa en la Bombonera. La Academia y el Xeneize se van a los vestidores con un marcador parcial 0-0.

Las estadísticas del encuentro entre Boca Juniors y Racing Club del Apertura:

  • Posesión: Boca Juniors (49%) VS Racing Club (51%)
  • Tiros al arco: Boca Juniors (0) VS Racing Club (1)
  • Fouls cometidos: Boca Juniors (9) VS Racing Club (11)
  • Pases Correctos: Boca Juniors (92) VS Racing Club (99)
  • Pases Incorrectos: Boca Juniors (37) VS Racing Club (33)
  • Recuperaciones: Boca Juniors (12) VS Racing Club (2)
  • Tarjetas Amarillas: Boca Juniors (2) VS Racing Club (3)
Así llegan Boca Juniors y Racing Club

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura

En su visita anterior, Boca Juniors empató por 0 con Platense. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

Racing Club venció en casa a Banfield por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 8 en su arco.

El árbitro Leandro Rey Hilfer fue el encargado de supervisar el juego en la Bombonera.

Formación de Boca Juniors hoy

El entrenador Claudio Úbeda dispuso una formación 4-4-2 con Agustín Marchesín defendiendo el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco como zagueros; Williams Alarcón, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Belmonte en el centro del campo; con Miguel Ángel Merentiel y Edinson Cavani como atacantes.

Formación de Racing Club hoy

Por su parte, Gustavo Costas salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas como defensores; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa y Matko Miljevic como centrocampistas; y Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny como delanteros.

