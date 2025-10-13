lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 14:35
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

La Policía de Salta suspendió un baile sin habilitación en Orán. Hobo inconvenientes y la organizadora, de 42 años, fue sancionada.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)

Durante la madrugada del domingo 12 de octubre, un control de rutina de la Policía de Salta interrumpió una fiesta sin autorización en San Ramón de la Nueva Orán.

Según informó El Tribuno de Salta, efectivos del Distrito de Prevención 2, junto con personal de la Comisaría 4 de barrio Aeroparque, advirtieron actividad inusual en un salón de calle Fray Luis Beltrán.

Al ingresar de forma preventiva, constataron un evento bailable que no contaba con la habilitación ni con las medidas de seguridad exigidas por la normativa provincial.

Salta
Fiesta clandestina, inconvenientes y multas en Orán

Requerida la documentación, la responsable del evento —una mujer de 42 añosno pudo acreditar permisos habilitantes para actividades nocturnas de este tipo.

Conforme precisó la fuerza al medio local, la organizadora fue sancionada por infracción al artículo 124 de la Ley Contravencional de Salta, que prevé multas, clausura e inhabilitación en casos de reincidencia.

La fiesta quedó suspendida y los asistentes, en su mayoría adultos jóvenes, abandonaron el lugar bajo supervisión policial, sin incidentes.

Las actas fueron remitidas a la Fiscalía Penal 2, que tomó intervención para evaluar responsabilidades adicionales, especialmente si se corroboran faltas sanitarias o de seguridad.

