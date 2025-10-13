La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Durante la madrugada del domingo 12 de octubre, un control de rutina de la Policía de Salta interrumpió una fiesta sin autorización en San Ramón de la Nueva Orán.
Durante la madrugada del domingo 12 de octubre, un control de rutina de la Policía de Salta interrumpió una fiesta sin autorización en San Ramón de la Nueva Orán.
Según informó El Tribuno de Salta, efectivos del Distrito de Prevención 2, junto con personal de la Comisaría 4 de barrio Aeroparque, advirtieron actividad inusual en un salón de calle Fray Luis Beltrán.
Al ingresar de forma preventiva, constataron un evento bailable que no contaba con la habilitación ni con las medidas de seguridad exigidas por la normativa provincial.
Requerida la documentación, la responsable del evento —una mujer de 42 años— no pudo acreditar permisos habilitantes para actividades nocturnas de este tipo.
Conforme precisó la fuerza al medio local, la organizadora fue sancionada por infracción al artículo 124 de la Ley Contravencional de Salta, que prevé multas, clausura e inhabilitación en casos de reincidencia.
La fiesta quedó suspendida y los asistentes, en su mayoría adultos jóvenes, abandonaron el lugar bajo supervisión policial, sin incidentes.
Las actas fueron remitidas a la Fiscalía Penal 2, que tomó intervención para evaluar responsabilidades adicionales, especialmente si se corroboran faltas sanitarias o de seguridad.
