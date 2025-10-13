lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 10:25
Jujuy.

Incidentes y vandalismo en la Vieja Estación: un detenido

El recital de Sebastián Mendoza en la Vieja Estación de San Salvador de Jujuy fue suspendido. Hubo disturbios, daños materiales y un detenido.

Por  Redacción de TodoJujuy
Incidentes y vandalismo en la Vieja Estación.

Recital suspendido

Según informó el comisario Pablo Silvetti, de la Policía de la Provincia, en el lugar había más de 1.800 personas al momento de los hechos. “Tenemos un detenido por estos incidentes. Se descontroló la situación porque Sebastián Mendoza no se presentó. Tiraron piedras, bloques, botellas contra el edificio”, explicó el funcionario.

El comisario agregó que, a través de las cámaras de seguridad, se logró identificar a “un hombre que rompió un vidrio del museo”, aunque por el momento no se presentó ninguna denuncia formal de los responsables ni de los organizadores del evento.

Silvetti aclaró además que “todo fue de oficio” y que podría haber más detenidos en las próximas horas, ya que se identificó a otras personas que participaron de los disturbios.

Daños materiales y evaluación de los perjuicios

Por su parte, Sergio Chacón, subdirector del Centro Cultural Manuel Belgrano, confirmó que hubo daños en el edificio, aunque aclaró que se limitaron al sector externo. “En el predio del centro cultural se produjeron hechos no habituales. Tuvieron que ver con una supuesta estafa al público ante la no presentación de Sebastián Mendoza. La gente enojada sale del predio y algunos exaltados proceden a arrojar piedras al edificio. Dañaron algunos vidrios y puertas de acceso”, señaló.

Chacón destacó que los adicionales policiales contratados por la organización lograron controlar la situación dentro del predio, por lo que no hubo destrozos en el interior ni personas heridas. “La productora que alquiló el lugar tiene que hacerse cargo de los daños. Está estipulado en el contrato”, aclaró el funcionario, quien también confirmó que el Centro Cultural continuará funcionando con normalidad.

El comunicado de la productora del artista

La productora de Sebastián Mendoza emitió un comunicado oficial en el que explicó los motivos de la cancelación. “Por motivos ajenos a nuestra productora, el show de Sebastián Mendoza en la Vieja Estación de San Salvador de Jujuy quedó suspendido por motivos de fuerza mayor. Los organizadores no realizaron el pago correspondiente al show. Pedimos disculpas a toda la gente que se acercó a ver a Sebastián y pagó su entrada. Fueron estafados por estas personas”, expresaron.

