lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 19:19
Herramienta.

La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana

Durante un acto, se presentó la Plataforma de Participación Ciudadana, una herramienta para participar en el proceso de creación de las leyes.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana

La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana (Foto ilustrativa)

Es la primera herramienta digital legislativa que tiene por objetivo recibir aportes, definir o tomar decisiones para la elaboración de proyectos de leyes, ofreciendo oportunidades de involucrar activamente a las personas en la construcción de políticas públicas.

Para llegar a concretar la Plataforma de Participación Ciudadana trabajaron en el proceso técnicos, legisladores y legisladoras de todas las bancadas, además de trabajadores. Cualquier persona, desde cualquier punto de la provincia, podrá participar.

La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana
La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana

La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana

Cómo funciona la Plataforma de Participación Ciudadana

La herramienta permite ingresar con el usuario de la aplicación de Mi Argentina para conocer los proyectos de Ley, opinar, aportar ideas y compartir propuestas. También está disponible en la web de la Legislatura.

Con la ayuda de la inteligencia artificial será posible bloquear exabruptos o términos inapropiados, garantizando así un espacio de participación respetuoso y productivo, resaltaron los autores de la idea ya concretada y disponible.

La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana
La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana

La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana

Será obligatorio el carnet de vacunación para usar el transporte público de pasajeros 
Pliegos.

Abrieron una consulta sobre transporte para vecinos de San Salvador de Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

