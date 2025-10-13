La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana (Foto ilustrativa)

La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana, la nueva herramienta digital que le permitirá a los ciudadanos de nuestra provincia participar directamente en el proceso de creación de las leyes, con aportes especiales.

Es la primera herramienta digital legislativa que tiene por objetivo recibir aportes, definir o tomar decisiones para la elaboración de proyectos de leyes, ofreciendo oportunidades de involucrar activamente a las personas en la construcción de políticas públicas.

Para llegar a concretar la Plataforma de Participación Ciudadana trabajaron en el proceso técnicos, legisladores y legisladoras de todas las bancadas, además de trabajadores. Cualquier persona, desde cualquier punto de la provincia, podrá participar.

La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana Cómo funciona la Plataforma de Participación Ciudadana La herramienta permite ingresar con el usuario de la aplicación de Mi Argentina para conocer los proyectos de Ley, opinar, aportar ideas y compartir propuestas. También está disponible en la web de la Legislatura. Con la ayuda de la inteligencia artificial será posible bloquear exabruptos o términos inapropiados, garantizando así un espacio de participación respetuoso y productivo, resaltaron los autores de la idea ya concretada y disponible. La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana La Legislatura presentó la Plataforma de Participación Ciudadana

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.