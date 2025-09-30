Este jueves la Legislatura realizará dos sesiones : la segunda Especial y la novena Ordinaria. En esta última, los Diputados debatirán el proyecto de ley que propone declarar Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de Jujuy al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya .

Jujuy. La Legislatura se reúne con Hacienda por la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2024

En Labor Parlamentaria, las autoridades de la Cámara de Diputados y los presidentes de bloque acordaron convocar para este jueves 2 de octubre a las 10 de la mañana , a la realización de las dos sesiones con varios temas en agenda.

Además del tema del Santuario, también tratarán otros temas, como los proyectos de ley de modificación de la Ley N.º 5186 – Código de Procedimientos Mineros y la imposición del nombre “Helena Revoredo” a la Escuela Primaria N º 373 del paraje Puerta de Lipán, departamento Tumbaya.

Historia del Santuario de Río Blanco

La Virgen del Rosario es la patrona de Jujuy y el Santuario es el lugar donde nació la devoción en tiempos de la evangelización de los Paypaya. Miles de peregrinos se acercan al santuario para rendir culto a la virgen y participan de la procesión que transporta su imagen desde la ciudad capital hasta la localidad de Río Blanco.

La tradición cuenta que aborígenes de la zona guaranítica llegaron a la zona para dominar a los Paypaya ya evangelizados y la virgen apareció para advertir al pueblo de este ataque, pudiendo así defenderse y repelerlos. Desde entonces la zona de Río Blanco es el epicentro de la fe a la virgen tutelar de la provincia de Jujuy.

La primera construcción del templo sería del año 1696, en tanto la construcción actual data de 1833 con ampliaciones realizadas en 1862. Años más tarde se construyó en los parques vecinos el Convento de Carmelitas Descalzas y un altar para recibir a los fieles que año a año en octubre peregrinan a este santuario.

La Legislatura declarará Patrimonio Cultural y Natural al Santuario de Río Blanco (Foto ilustrativa) La Legislatura declarará Patrimonio Cultural y Natural al Santuario de Río Blanco (Foto ilustrativa)

Los temas de la Sesión Especial en la Legislatura

En ese debate se abordarán los pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo para la designación como Juez Unipersonal del Trabajo, Sala II – Vocalía 6, al abogado Jose María García; como Defensor Público Oficial Penal con asiento en la ciudad de San Pedro de Jujuy, a la abogada Lina Valeria Cortez; y como Defensor Público Oficial Penal con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy, al abogado Nilo Gastón Fernández Montini.