Primera peregrinación a Río Blanco: "El Santuario es un punto de fe"

Este domingo se realizó la primera de las peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya . Fue bajo el lema “Peregrino de Esperanza” , movilización de fe destinada a las familias y las parroquias de San Salvador de Jujuy y Palpalá.

Sábado 20. Jubileo de Catequistas en Río Blanco con la presencia del padre Luis Zazano

La misa estuvo presidida por el obispo de la Prelatura de Humahuaca, Monseñor Félix Paredes Cruz , y participaron el Obispo Monseñor Cesar Fernández, German Maccagno párroco de Río Blanco, y otros sacerdotes de la Diócesis de Jujuy.

Cruz marcó en su homilía que el Santuario de Río Blanco “ es un centro espiritual tan importante, un punto de fe en octubre y a lo largo de todo el año . Las familias y las parroquias están invitadas a participar de esta fiesta dedicada a la Virgen María”, destacó.

"Dios está en nuestras vidas, haciendo su milagro siempre" , agregó y recalcó que “ María es la madre de la santa esperanza . El amor de Dios nos sobrepasa y no debería interrumpirse. María lo sabe y nos quiere llevar siempre a Dios”.

“Él sí puede llenar lo que les falta a nuestros hermanos. La fe se fundamenta en Jesús, pero también en la imagen de María, que nos dice crean en él”, dijo ante una multitud en una mañana de buen tiempo y alta temperatura.

“Los cristianos estamos invitados a decir crean en Jesús”, indicó Cruz, y subrayó “que la patrona de Jujuy nos aliente y nos anime en este camino jubilar a vivir nuestra fe con esperanza y alegría”, cerró en un mensaje seguido con atención por los fieles en semanas con una agenda definida de peregrinaciones.

Cronograma de peregrinaciones a Río Blanco

2° Peregrinación – Domingo 5 de octubre: para las familias de la provincia y parroquias de toda la Diócesis.

Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30.

Rezo del Santo Rosario: 06:30 y 19:00.

3° Peregrinación – Domingo 12 de octubre: Día de la Familia y las Misiones, peregrinan los enfermos.

Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30.

Rezo del Santo Rosario: 06:30 y 19:00.

4° Peregrinación – Domingo 19 de octubre: Día y bendición de las Madres, peregrinan los jóvenes y grupos de la Divina Misericordia.

Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30.

Rezo del Santo Rosario: 06:30 y 19:00.

Actividades especiales

Lunes 6 de octubre: Misa a las 19:30 y vigilia hasta las 24:00, con cambio de manto, oraciones y cantos a María.

Martes 7 de octubre: Festividad de la Madre y Patrona de Jujuy.

Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00 y 20:00.

Rezo del Rosario: 06:30 y 19:30.

Por la tarde, misa en la Catedral y luego en el santuario a las 20:00.