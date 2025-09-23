La primera peregrinación a Río Blanco será el 28 de septiembre

Empiezan las peregrinaciones a Río Blanco.

El 28 de septiembre comenzará la serie de peregrinaciones que se dirigen al Santuario de Río Blanco. La jornada comenzará a las 05 am con la salida de los peregrinos desde la Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy.

El Padre Germán Macagno, comentó: "El cambio se debe a las elecciones legislativas que se van a realizar el último domingo de octubre, como son cuatro peregrinaciones, nos obliga a adelantar una semana, así que este domingo 28 ya es la primera peregrinación".

A lo largo del mes de festividades, que se extenderá hasta el 2 de noviembre, las celebraciones religiosas incluirán la tradicional Novena y una serie de misas en diferentes horarios. Los peregrinos, en su mayoría familias y comunidades parroquiales de la capital y la zona de Palpalá, participarán en la peregrinación que dará inicio a un calendario de importantes eventos, como las peregrinaciones del interior de la provincia y las de los gauchos y paisanas.

El Santuario será un punto de encuentro de esperanza y devoción, donde los fieles podrán participar en la oración diaria del Santo Rosario y en las misas programadas a distintas horas del día. Además, se recomienda a quienes participen de la peregrinación llevar consigo agua, paraguas y una silla para mayor comodidad durante el recorrido. En tal sentido, finalizando, Macagno expresó: "Estamos terminando dos salones con capacidad para 32 personas, que cuentan con 8 cuchetas en cada salón, que pueden servir en octubre para los jóvenes peregrinos que no tengan donde descansar. Si Dios quiere, vamos a inaugurar para la peregrinación de la juventud". rio blanco dia de la madre.jpg Cronograma de Peregrinaciones 28 de septiembre: 1ª Peregrinación de Familias y parroquias de capital y Paypaya.

5 de octubre: 2ª Peregrinación de Familias del interior de la provincia.

12 de octubre: 3ª Peregrinación por el Día de la familia y las misiones.

19 de octubre: 4ª Peregrinación por el Día de las madres y de los jóvenes.

26 de octubre: No habrá peregrinación.

1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines.

2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco. Durante estos días, se celebrarán misas en múltiples horarios (07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30) y el Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.

