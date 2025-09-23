martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 12:41
Feligreses.

La primera peregrinación a Río Blanco será el 28 de septiembre

Este domingo 28 de septiembre, feligreses se congregarán para dar inicio a las peregrinaciones en honor a la Virgen de Río Blanco, con actividades que se extenderán hasta principios de noviembre.

Por  Analía Farfán
Empiezan las peregrinaciones a Río Blanco.

Empiezan las peregrinaciones a Río Blanco.

El Padre Germán Macagno, comentó: "El cambio se debe a las elecciones legislativas que se van a realizar el último domingo de octubre, como son cuatro peregrinaciones, nos obliga a adelantar una semana, así que este domingo 28 ya es la primera peregrinación".

Peregrinaciones Rio Blanco

A lo largo del mes de festividades, que se extenderá hasta el 2 de noviembre, las celebraciones religiosas incluirán la tradicional Novena y una serie de misas en diferentes horarios. Los peregrinos, en su mayoría familias y comunidades parroquiales de la capital y la zona de Palpalá, participarán en la peregrinación que dará inicio a un calendario de importantes eventos, como las peregrinaciones del interior de la provincia y las de los gauchos y paisanas.

El Santuario será un punto de encuentro de esperanza y devoción, donde los fieles podrán participar en la oración diaria del Santo Rosario y en las misas programadas a distintas horas del día. Además, se recomienda a quienes participen de la peregrinación llevar consigo agua, paraguas y una silla para mayor comodidad durante el recorrido.

En tal sentido, finalizando, Macagno expresó: "Estamos terminando dos salones con capacidad para 32 personas, que cuentan con 8 cuchetas en cada salón, que pueden servir en octubre para los jóvenes peregrinos que no tengan donde descansar. Si Dios quiere, vamos a inaugurar para la peregrinación de la juventud".

rio blanco dia de la madre.jpg

Cronograma de Peregrinaciones

  • 28 de septiembre: 1ª Peregrinación de Familias y parroquias de capital y Paypaya.

  • 5 de octubre: 2ª Peregrinación de Familias del interior de la provincia.

  • 12 de octubre: 3ª Peregrinación por el Día de la familia y las misiones.

  • 19 de octubre: 4ª Peregrinación por el Día de las madres y de los jóvenes.

  • 26 de octubre: No habrá peregrinación.

  • 1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines.

  • 2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Durante estos días, se celebrarán misas en múltiples horarios (07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30) y el Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.

