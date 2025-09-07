domingo 07 de septiembre de 2025

7 de septiembre de 2025 - 19:08
Jujuy.

La feligresía celebró el Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis

La Diócesis de Jujuy celebró el Jubileo de los Laicos en el Santuario de Nuestra Señora de Río Blanco y Paypaya donde cruzaron "la Puerta Santa"

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Captura de pantalla 2025-09-01 084623 (1)
Bajo el lema “Caminemos juntos hacia la Puerta Santa, en comunión y esperanza”, esta jornada impulsa a los fieles a vivir la fe en lo cotidiano y a experimentar la indulgencia plenaria —un perdón total de los pecados— a través de gestos como la confesión, la comunión

Jubileo de los laicos (3)
Jubileo de los laicos (4)
Jubileo de los laicos (1)
Jubileo de los Laicos en Rio Blanco

La celebración del Jubileo es un tiempo especial que la Iglesia Católica ofrece cada 25 años para renovar la fe, acercarse a Dios y vivir con mayor intensidad la caridad y la misericordia. Tiene raíces bíblicas en el pueblo de Israel y, en la vida cristiana, se considera un “año de gracia del Señor” para la conversión, la reconciliación y las obras de justicia y amor.

Jubileo de los laicos (2)
Domingo dedicado a todos los laicos

Bajo el lema “Caminemos juntos hacia la Puerta Santa, en comunión y esperanza”, esta jornada impulsa a los fieles a vivir la fe en lo cotidiano y a experimentar la indulgencia plenaria —un perdón total de los pecados— a través de gestos como la confesión, la comunión, el paso por la Puerta Santa y la oración por las intenciones del Papa

En la provincia de Jujuy, este domingo 7 de septiembre, se vivió el Jubileo de los Laicos con una emotiva peregrinación hacia el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Desde las 8:30 hs, los fieles, junto con la imagen de la Patrona, se reunieron en la primera rotonda camino a Río Blanco, para luego iniciar la caminata hacia el Santuario.

Durante el trayecto, peregrinos rezaron, cantaron y reflexionaron acompañados por el personal de Tránsito, Policía, Policía Turística y SAME, que velaron por la seguridad de todos

Jubileo de los laicos (4)

Al arribar al santuario, cruzaron la Puerta Santa, realizaron el saludo a la Virgen, compartieron un desayuno comunitario y rezaron el Rosario a las 10:30 h. A las 11:00 h, el obispo Daniel Fernández presidió la Santa Misa donde también estuvieron disponibles sacerdotes para confesiones y acompañamiento espiritual.

La jornada de hoy fue especial, porque no solo se encontraba la imagen de nuestra Santa Patrona, sino también la de Carlo Acutis, quien ese mismo momento estaba siendo canonizado por el papa León XIV, por lo que en esta ocasión, las oraciones fueron especialmente dedicadas a los jóvenes.

Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis

