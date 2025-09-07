La feligresía celebró el Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis

Carlo Acutis fue canonizado como el primer santo millennial junto a Pier Giorgio Frassati Bajo el lema “Caminemos juntos hacia la Puerta Santa, en comunión y esperanza”, esta jornada impulsa a los fieles a vivir la fe en lo cotidiano y a experimentar la indulgencia plenaria —un perdón total de los pecados— a través de gestos como la confesión, la comunión

Bajo el lema "Caminemos juntos hacia la Puerta Santa, en comunión y esperanza", esta jornada impulsa a los fieles a vivir la fe en lo cotidiano y a experimentar la indulgencia plenaria —un perdón total de los pecados— a través de gestos como la confesión, la comunión, el paso por la Puerta Santa y la oración por las intenciones del Papa

En la provincia de Jujuy, este domingo 7 de septiembre, se vivió el Jubileo de los Laicos con una emotiva peregrinación hacia el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Desde las 8:30 hs, los fieles, junto con la imagen de la Patrona, se reunieron en la primera rotonda camino a Río Blanco, para luego iniciar la caminata hacia el Santuario.

Durante el trayecto, peregrinos rezaron, cantaron y reflexionaron acompañados por el personal de Tránsito, Policía, Policía Turística y SAME, que velaron por la seguridad de todos Jubileo de los laicos (4) Al arribar al santuario, cruzaron la Puerta Santa, realizaron el saludo a la Virgen, compartieron un desayuno comunitario y rezaron el Rosario a las 10:30 h. A las 11:00 h, el obispo Daniel Fernández presidió la Santa Misa donde también estuvieron disponibles sacerdotes para confesiones y acompañamiento espiritual. La jornada de hoy fue especial, porque no solo se encontraba la imagen de nuestra Santa Patrona, sino también la de Carlo Acutis, quien ese mismo momento estaba siendo canonizado por el papa León XIV, por lo que en esta ocasión, las oraciones fueron especialmente dedicadas a los jóvenes. Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis

