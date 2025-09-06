sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 08:37
Santo.

Vigilia y procesión en Río Blanco por la canonización de Carlo Acutis

Este sábado habrá una vigilia y el domingo una peregrinación en Río Blanco, por la canonización de Carlo Acutis.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
CarloAcutis

Carlo Acutis

El domingo 7 de septiembre será la canonización de Carlo Acutis, quien será reconocido como el primer santo de la generación millennial. Por eso e n Río Blanco habrá una vigilia el sábado a la noche para esperar el histórico momento, y el domingo una peregrinación.

Carlo Acutis.
Religión.

Un influencer de Dios: la reliquia del beato Carlo Acutis llega a Jujuy
Carlo Acutis se convertirá en el primer santo millenial.
Iglesia.

Carlo Acutis, el influencer de Dios, será canonizado por el Papa Francisco

“En el colegio Fasta, el sábado a la noche, nos juntamos y vamos a hacer una fiesta y una vigilia para poder ver en vivo la canonización a las 5 de la mañana”, contó en diálogo con Canal 4, el padre Matías Poccioni del establecimiento educativo.

Carlo Acutis.
Vigilia en Jujuy por la canonización de Carlo Acutis

Vigilia en Jujuy por la canonización de Carlo Acutis

Agregó que también “tenemos una peregrinación que vamos a hacer en Río Blanco. Nos vamos caminando ahí hacia la rotonda con todos los laicos y los jóvenes de la diócesis, vamos a peregrinar al Santuario, a la Puerta Santa, a los pies de la Virgen”.

Detalló que “a las 11 tenemos la misa y después con el grupo de los jóvenes, también nos vamos a quedar en el colegio Fasta, para seguir festejando la canonización”, subrayó Poccioni sobre las actividades previstas para el domingo.

Canonización de Carlo Acutis

La ceremonia se llevará a cabo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y estará presidida por el papa León XIV, ante una multitud de peregrinos que llegarán de distintos puntos del mundo. Acutis se convertirá oficialmente en santo de la Iglesia Católica, marcando un hito para las nuevas generaciones de creyentes.

En octubre de 2020, el entonces papa Francisco lo proclamó beato. En aquel momento, el pontífice argentino había previsto concretar su canonización durante el Jubileo de los Adolescentes, pero su fallecimiento inesperado postergó el proceso.

Finalmente, será el papa León XIV, elegido en mayo de 2023, quien lleve adelante la ceremonia de canonización, concluyendo un camino iniciado hace más de una década. El acto generó innumerables muestras de reconocimiento hacia el joven referente de la iglesia.

¿Quién fue Carlo Acutis y por qué será canonizado?

Embed - Quién fue Carlo Acutis y su influencia en jóvenes

Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, pero fue en Milán, Italia, donde transcurrió su infancia, realizó sus estudios y, a los siete años, recibió la Primera Comunión. Desde ese momento, incorporó a su vida cotidiana la misa diaria, el rosario y la adoración al Santísimo.

Carlo Acutis: el "Influencer de Dios"
Carlo Acutis: el

Carlo Acutis: el "Influencer de Dios"

Si bien disfrutaba de los videojuegos, las salidas al aire libre y el tiempo con sus amigos, sobresalía por su fuerte compromiso religioso y por su entrega hacia los más vulnerables. Se desempeñó como catequista, colaboró en comedores comunitarios y acompañó a personas en situación de calle.

Su interés por la tecnología lo impulsó a crear páginas web tanto para su escuela como para su parroquia. Además, diseñó una muestra digital que recopila más de cien milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, un proyecto aún accesible en internet que marcó un precedente innovador en la evangelización dentro del mundo digital.

Embed - Vigilia y procesión por Carlo Acutis

