Junto a personal del CONICET avanzan los trabajos en la Iglesia Catedral

Calsina destacó que, tras una semana de trabajo en campo, el panorama es alentador: “No encontramos nada peor de lo que imaginábamos, y eso ya es una buena noticia”. Este avance marca un paso importante en la puesta en valor de uno de los monumentos más representativos de la provincia, que permanece cerrado al público hasta la finalización de las obras.

trabajos en la iglesia Catedral (3)

"El estudio va a venir bien para hacer una seria y buena reparación de la Catedral Basílica”

A su vez, consultamos sobre el tema al padre Manuel Alfaro, párroco de la Iglesia Catedral Basílica, quien con entusiasmo comentaba que se encuentran en la primera parte del diagnóstico, “Se hizo cargo el CONICET, junto a profesionales de arquitectura de la provincia. Están trabajando todos los días desde las 9 hasta las 17h. Trabaja en el interior de la iglesia Catedral con las medidas con los escáner, no tan solo de las paredes, si no también se están midiendo los techos” comentaba el padre Alfaro.

A esto, el párroco de la Iglesia catedral apuntaba, “Desde el año 1890 no hay una reparación en la Iglesia Catedral, por lo tanto, está bastante deteriorada. El estudio va a venir bien para hacer una seria y buena reparación de la Catedral Basílica” finalizaba el padre Manuel Alfaro.

Iglesia Catedral de Jujuy (Archivo) Iglesia Catedral de Jujuy (Archivo)

Iniciaron los trabajos en la Iglesia Catedral

Fue a mitad de mayo de este año cuando el arquitecto Calsina remarcaba a nuestro medio; “Nosotros hicimos trabajos paliativos cuando ocurrió el derrumbe, pero no conocemos el grado real del problema hasta que se haga el estudio, es decir, hacer el diagnóstico del techo y un estudio de masa en todas las paredes para ver si no hay más huecos. Luego, tenemos que tener la hoja de ruta aprobada por la Comisión Nacional de Monumentos” señalando el camino que se debía seguir para poder llevar adelanto los trabajos necesario.

"La pared perdió un 30% del espesor, y no sabemos en qué otras paredes tenemos una situación parecida, gracias a Dios no tuvimos un problema con este derrumbe que podría ser peor", dijo y subrayó que "como no se puede romper para saber, tenemos que hacer un estudio de masa que se hará a lo largo de toda la Catedral, campanal, recoba, etc como lo hicimos con el Cabildo. No podemos intervenir sin saber con exactitud qué tan grave es la situación”.

En aquel momento, Calsina aclaró que el estudio —cuya contratación está en proceso de cierre— tardará unos 60 días en completarse, y una vez finalizado, se elevará a la Comisión Nacional de Monumentos para su aprobación. Ese paso es indispensable para definir el plan de obras y saber cuáles serán los montos.