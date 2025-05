Realizarán un diagnóstico general del estado de la iglesia Catedral que estaría listo en agosto

“Nosotros hicimos trabajos paliativos cuando ocurrió el derrumbe, pero no conocemos el grado real del problema hasta que se haga el estudio , es decir, hacer el diagnóstico del techo y un estudio de masa en todas las paredes para ver si no hay más huecos. Luego, tenemos que tener la hoja de ruta aprobada por la Comisión Nacional de Monumentos”, explicó Calsina, en diálogo con TodoJujuy.com.

"La pared perdió un 30% del espesor, y no sabemos en que otras paredes tenemos una situación parecida, gracias a Dios no tuvimos un problema con este derrumbe que podría ser peor", dijo y subrayó que "como no se puede romper para saber, tenemos que hacer un estudio de masa que se hará a lo largo de toda la Catedral, campanal, recoba, etc como lo hicimos con el Cabildo. No podemos intervenir sin saber con exactitud qué tan grave es la situación”.