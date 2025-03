Desmoronamiento en la Iglesia Catedral: "Por seguridad seguirá cerrada"

“No soy muy optimista, prefiero ser realista y no quiero vender falsas ilusiones” , dijo Calsina y agregó que “podríamos abrirla paulatinamente por algún hecho puntual”, pero admitió que esa opción no es muy cercana: “Prefiero estar tranquilo” .

Trabajos en la Catedral Trabajos en la Catedral

“Estamos buscando recuperar la tierra. Está guardada, porque hoy no hay esa calidad de tierra”, y dijo que se debe realizar un estudio integral de la iglesia, que solo pueden hacer empresas nacionales que se dedican a este tipo de construcciones antiguas.

“Intuyo que sería una intervención como la del Teatro Mitre, empezando por la cubierta y la fachada exterior, porque tomamos la decisión de hacer una intervención integral, de techo, desagües y de las paredes”, argumentó Calsina.

“Hasta que no deje de llover no podemos hacer nada definitivo”, marcó y dijo que estiman que la cúpula y el techo no están bien. “Es un edificio deteriorado. Necesitamos hacer una intervención importante”, y subrayó que las obras son responsabilidad de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos de Nación, pero admitió que por ahora no se vislumbra que manden fondos para esos trabajos.

“Lo que decidamos que tenemos que hacer, tenemos que pedir permiso, y no será barato, aunque no tenemos números”, pero admitió que esas obras las pueden realizar algunas empresas en Jujuy que tienen la “experiencia en este tipo de edificios”.

Horacio Calsina - Director de Arquitectura

“La Catedral tiene revoques de cemento que no son correctos cuando hay adobe”, y dijo que este material que se utilizaba años atrás, “no es un material que esté diseñado para bancarse la cantidad de lluvia que tenemos hoy, son para climas más secos”.

Dijo que para que la provincia se haga cargo, primero se debe tener el diagnóstico, luego la idea de inversión y ver en cuantas etapas demandaría, para finalmente pedir la autorización al organismo nacional responsable.

“El tema de conseguir los fondos es complicado porque se hace a través de Nación, con procesos largos y pocas líneas de créditos”, detalló Calsina, y admitió que esas obras específicas demandarán “miles de millones de pesos”.

"La Iglesia Catedral necesita un tratamiento integral "

Cesar Fernández aseguró que la Catedral "necesita un tratamiento integral y estructural", dijo el Obispo y agregó. “Nosotros somos el primer monumento histórico de la Catedral Nacional”, y explicó que así se declaró cuando se creó la Ley de Monumentos Históricos.

Catedral de Jujuy Las iglesias de Jujuy dieron a conocer sus cronogramas de misas para Nochebuena y Navidad.

“No podemos intervenir sin permiso de Monumentos y ellos no pueden intervenir, porque en los 15 años que estoy nunca tuvieron dinero para invertir nada”, y dijo que alberga la esperanza de solucionar este inconveniente.

Fernández confirmó que todas las celebraciones litúrgicas en los horarios habituales se trasladaron a la capilla del Colegio del Huerto hasta nuevo aviso. “Los salones parroquiales no tienen problemas, porque la construcción es independiente del edificio principal”.

Sobre si la celebración de la Pascua se podrá hacer en la Catedral, Fernández dijo que “todo va a depender de la primera evaluación sobre el riesgo actual que corre el edificio. En base a eso veremos cómo se sigue. Y de la posibilidad que hay y el tiempo que lleve juntar los fondos para la obra”, cerró.