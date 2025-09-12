viernes 12 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de septiembre de 2025 - 16:12
Sábado.

Jubileo 2025: docentes católicos de Jujuy peregrinarán a Río Blanco

El sábado 13, docentes y comunidades educativas participarán de una peregrinación al santuario de Río Blanco en el marco del Jubileo 2025.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jubileo de los laicos (3)
Jubileo 2025 este sábado en Rio Blanco&nbsp;

Jubileo 2025 este sábado en Rio Blanco 

Este sábado 13 de septiembre, la Iglesia Católica de Jujuy vivirá una jornada especial en el marco del Jubileo 2025, el tiempo de gracia que se celebra en toda la Iglesia cada 25 años. En esta ocasión, el llamado está dirigido a los docentes y comunidades educativas que forman parte de los colegios católicos de la provincia.

Lee además
Extienden la vacunación a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio (Foto ilustrativa)
Prevención.

Extienden la vacunación a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio: hasta cuándo
Cortes de tránsito en Ciudad Cultural por la FNE 2025 (Foto ilustrativa)
Cambios.

FNE 2025: colectivos y cortes de tránsito en Ciudad Cultural para sábado y domingo

Jubileo 2025: actividades para este sábado 13 de septiembre

La actividad central será una peregrinación al santuario de Río Blanco, con el objetivo de reflexionar sobre la vocación de educar y los desafíos que plantea la realidad actual en niños y jóvenes. “Es un tiempo de encuentro, de escucha y de alegría. La palabra jubileo justamente significa júbilo”, destacó Ingrid Montenegro, vicepresidenta del Consejo de Educación Católica.

La convocatoria está prevista para las 9 de la mañana en la primera rotonda de Río Blanco (yendo desde San Salvador). Desde allí, los participantes caminarán juntos hasta el santuario, donde se celebrará la misa alrededor de las 10.

Ingrid Montenegro - vicepresidenta del consejo de educación católica
Jubileo 2025 este sábado en Rio Blanco

Jubileo 2025 este sábado en Rio Blanco

Montenegro subrayó que la propuesta no está limitada únicamente a los docentes, también podrán participar trabajadores de colegios, directivos y toda persona vinculada a la educación católica. Aunque el énfasis está puesto en la docencia, la invitación es abierta al público en general.

Como nos recuerda el Papa Francisco, la educación y la evangelización van de la mano. Este encuentro es también un espacio para pedirle al Señor que nos acompañe en los desafíos de enseñar y en la tarea de contener a nuestros jóvenes”, expresó.

De esta manera, la comunidad educativa católica de Jujuy se suma a la celebración del Jubileo 2025, reafirmando la importancia de la fe y la educación como pilares de la vida en comunidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Extienden la vacunación a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio: hasta cuándo

FNE 2025: colectivos y cortes de tránsito en Ciudad Cultural para sábado y domingo

Lugares exclusivos para adultos mayores y personas con discapacidad en la FNE 2025

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 12 de septiembre

Todo listo para la Pintada 2025: cortes en Ciudad Cultural y detalles para este sábado

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Paisajes de ensueño: el pequeño pueblo del norte argentino que te sorprenderá con su particular nombre. video
Turismo.

Visitá este pueblo de Catamarca con paisajes de película y un nombre que sorprende

Conmoción en Córdoba.
Tristeza.

Encontraron muertos al hombre y al nene de 3 años que eran buscados en Córdoba

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel