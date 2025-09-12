Jubileo 2025: docentes católicos de Jujuy peregrinarán a Río Blanco

Jubileo 2025 este sábado en Rio Blanco

Este sábado 13 de septiembre, la Iglesia Católica de Jujuy vivirá una jornada especial en el marco del Jubileo 2025, el tiempo de gracia que se celebra en toda la Iglesia cada 25 años. En esta ocasión, el llamado está dirigido a los docentes y comunidades educativas que forman parte de los colegios católicos de la provincia.

Jubileo 2025: actividades para este sábado 13 de septiembre La actividad central será una peregrinación al santuario de Río Blanco, con el objetivo de reflexionar sobre la vocación de educar y los desafíos que plantea la realidad actual en niños y jóvenes. “Es un tiempo de encuentro, de escucha y de alegría. La palabra jubileo justamente significa júbilo”, destacó Ingrid Montenegro, vicepresidenta del Consejo de Educación Católica.

La convocatoria está prevista para las 9 de la mañana en la primera rotonda de Río Blanco (yendo desde San Salvador). Desde allí, los participantes caminarán juntos hasta el santuario, donde se celebrará la misa alrededor de las 10.

Ingrid Montenegro - vicepresidenta del consejo de educación católica Jubileo 2025 este sábado en Rio Blanco Montenegro subrayó que la propuesta no está limitada únicamente a los docentes, también podrán participar trabajadores de colegios, directivos y toda persona vinculada a la educación católica. Aunque el énfasis está puesto en la docencia, la invitación es abierta al público en general.

“Como nos recuerda el Papa Francisco, la educación y la evangelización van de la mano. Este encuentro es también un espacio para pedirle al Señor que nos acompañe en los desafíos de enseñar y en la tarea de contener a nuestros jóvenes”, expresó. De esta manera, la comunidad educativa católica de Jujuy se suma a la celebración del Jubileo 2025, reafirmando la importancia de la fe y la educación como pilares de la vida en comunidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.