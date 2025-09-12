FNE 2025: colectivos y cortes de tránsito en Ciudad Cultural para sábado y domingo

Arranca la FNE 2025 y Ciudad Cultural es una de los escenarios de la cita estudiantil. Por eso este sábado 13 de septiembre por la concreción de la Pintada Estudiantil, y el domingo 14 por la Elección de la Representante Capital, habrá cambios.
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó que se implementarán modificaciones en los recorridos del transporte urbano y cortes de tránsito en la zona para evitar inconvenientes.
Por la Expo Policial 2025, los colectivos llegarán hasta Ciudad Cultural (Foto ilustrativa)
Cortes de tránsito por la FNE 2025
- Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
- Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín
- Rotonda Av. de los Estudiantes, ingreso a Ciudad Cultural
- Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
- Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
- Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
- Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
- Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
- Av. de las Carrozas, ingreso Zona Sur
- Suipacha y Cnel. Arias
Finalmente, desde la Municipalidad solicitaron a los conductores y vecinos en general prestar especial atención a la cartelería y al personal de tránsito apostado en el lugar para ordenar la circulación durante ambas jornadas.
