viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 15:30
Cambios.

FNE 2025: colectivos y cortes de tránsito en Ciudad Cultural para sábado y domingo

Por la Pintada Estudiantil y la Elección Representante Capital de la FNE 2025, hay cambios en el tránsito en Ciudad Cultural.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cortes de tránsito en Ciudad Cultural por la FNE 2025 (Foto ilustrativa)

Cortes de tránsito en Ciudad Cultural por la FNE 2025 (Foto ilustrativa)

Arranca la FNE 2025 y Ciudad Cultural es una de los escenarios de la cita estudiantil. Por eso este sábado 13 de septiembre por la concreción de la Pintada Estudiantil, y el domingo 14 por la Elección de la Representante Capital, habrá cambios.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó que se implementarán modificaciones en los recorridos del transporte urbano y cortes de tránsito en la zona para evitar inconvenientes.

Cambios en recorridos de colectivos

  • Sábado 13 de septiembre: desde las 9 hasta las 20 horas.
  • Domingo 14 de septiembre: desde las 19 horas y hasta la finalización del evento.
  • Las unidades ingresarán a Ciudad Cultural por las arterias: Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia y luego retomarán su recorrido habitual.

Por la Expo Policial 2025, los colectivos llegarán hasta Ciudad Cultural (Foto ilustrativa)
Colectivos en Ciudad Cultural por la FNE 2025 (Foto ilustrativa)

Colectivos en Ciudad Cultural por la FNE 2025 (Foto ilustrativa)

Cortes de tránsito por la FNE 2025

  • Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
  • Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín
  • Rotonda Av. de los Estudiantes, ingreso a Ciudad Cultural
  • Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
  • Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
  • Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
  • Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
  • Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
  • Av. de las Carrozas, ingreso Zona Sur
  • Suipacha y Cnel. Arias

Finalmente, desde la Municipalidad solicitaron a los conductores y vecinos en general prestar especial atención a la cartelería y al personal de tránsito apostado en el lugar para ordenar la circulación durante ambas jornadas.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
