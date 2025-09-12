FNE 2025: colectivos y cortes de tránsito en Ciudad Cultural para sábado y domingo

Cortes de tránsito en Ciudad Cultural por la FNE 2025 (Foto ilustrativa)

Arranca la FNE 2025 y Ciudad Cultural es una de los escenarios de la cita estudiantil. Por eso este sábado 13 de septiembre por la concreción de la Pintada Estudiantil, y el domingo 14 por la Elección de la Representante Capital, habrá cambios.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó que se implementarán modificaciones en los recorridos del transporte urbano y cortes de tránsito en la zona para evitar inconvenientes.

Cambios en recorridos de colectivos Sábado 13 de septiembre: desde las 9 hasta las 20 horas .

. Domingo 14 de septiembre: desde las 19 horas y hasta la finalización del evento.

Las unidades ingresarán a Ciudad Cultural por las arterias: Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia y luego retomarán su recorrido habitual.

Av. de las Carrozas

Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín

Rotonda Av. de los Estudiantes, ingreso a Ciudad Cultural

Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas

Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy

Av. de las Carrozas y Dr. Vidal

Av. de las Carrozas y Pedro del Portal

Av. de las Carrozas, ingreso Zona Sur

Suipacha y Cnel. Arias Finalmente, desde la Municipalidad solicitaron a los conductores y vecinos en general prestar especial atención a la cartelería y al personal de tránsito apostado en el lugar para ordenar la circulación durante ambas jornadas.

