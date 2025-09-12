viernes 12 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de septiembre de 2025 - 21:24
Ciudad Cultural.

FNE 2025: cómo será la Pintada Estudiantil de este sábado

La coordinadora de la Pintada Estudiantil dio detalles del evento de la FNE 2025 que se hará este sábado en Ciudad Cultural.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE 2025: se viene la Pintada Estudiantil (Archivo)

FNE 2025: se viene la Pintada Estudiantil (Archivo)

La Pintada Estudiantil volverá a teñir de color las calles de Ciudad Cultural este sábado, uno de los eventos más esperados por las y los estudiantes jujeños en la FNE 2025. La convocatoria es para las 9.30 en el predio de Ciudad Cultural.

Lee además
FNE 2025: cómo será el operativo de salud del SAME 107
Sociedad.

FNE 2025: cómo será el operativo de salud del SAME 107
Foto archivo.
Se viene.

FNE 2025: se podrá visitar las carrozas todos los días en Ciudad Cultural

Con pinceles, rodillos y aerosoles, los colegios de la capital plasmarán en el pavimento su creatividad artística, compartiendo imágenes y consignas que los movilizan y expresan sus ideas. “Tenemos más de 60 colegios inscriptos y también instituciones especiales”, dijo la coordinadora Noelia Garzón.

“Toda la familia quiere participar de este evento tan lindo para darle color a nuestra fiesta”, dijo y recalcó que “se van a pintar ambas avenidas. Ya les entregamos pintura a los colegios que se inscribieron. Después también la gente se suma y las familias llevan sus pinturas”.

“La idea es que sea hasta las 14 horas, porque también tenemos una premiación. Hay jurados que van a estar evaluando los trabajos de los chicos para darles premios”, y aclaró que habrá un DJ y concursos de baile para los chicos que se quieran sumar.

La jornada se desarrollará en un clima de alegría y camaradería, donde la participación juvenil es protagonista. “Nos acompaña la Comisión Estudiantil, que son 100 chicos, y ellos también van a ser partícipes, van a pintar la flor del estudiante”.

Como el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de sol y calor, Garzón les pidió a los chicos que lleven gorra. “Va a haber también puntos saludables de agua”, y subrayó que lleven botellas para recargar. “Lleven protector solar para cuidarse del sol”, cerró.

Proyecto nuevo - 2025-09-12T201700.179
Pintada Estudiantil de la FNE 2025

Pintada Estudiantil de la FNE 2025

Cortes y cambios por la Pintada Estudiantil de la FNE 2025

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad informa que, con motivo de la Pintada Estudiantil y la Elección Representante Capital, habrá cambios en recorridos de colectivos y cortes de tránsito en Ciudad Cultural.

Será este sábado de 9 a 20 horas, mientras el domingo un operativo similar desde las 19 hasta finalizar el evento. Las unidades ingresarán a Ciudad Cultural por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas y Av. Bolivia, retomando luego su recorrido habitual.

Cortes de tránsito

Se interrumpirá la circulación en:

  • Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
  • Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
  • Rotonda Av. de los Estudiantes (ingreso a Ciudad Cultural)
  • Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
  • Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
  • Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
  • Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
  • Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
  • Av. de las Carrozas (ingreso Zona Sur)
  • Suipacha y Cnel. Arias

Embed - NOELIA GARZÓN Coordinadora- Se viene la Pinta Estudiantil

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: cómo será el operativo de salud del SAME 107

FNE 2025: se podrá visitar las carrozas todos los días en Ciudad Cultural

FNE 2025: Una escuela tendrá dos representantes en la Elección Provincial

Lugares exclusivos para adultos mayores y personas con discapacidad en la FNE 2025

Todo listo para la Pintada 2025: cortes en Ciudad Cultural y detalles para este sábado

Lo que se lee ahora
todo listo para la pintada 2025: cortes en ciudad cultural y detalles para este sabado video
FNE.

Todo listo para la Pintada 2025: cortes en Ciudad Cultural y detalles para este sábado

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Paisajes de ensueño: el pequeño pueblo del norte argentino que te sorprenderá con su particular nombre. video
Turismo.

Visitá este pueblo de Catamarca con paisajes de película y un nombre que sorprende

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Cotización del dólar.
Economía.

El dólar volvió a subir, cerró a $1465 y marcó un nuevo máximo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel