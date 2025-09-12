FNE 2025: cómo será la Pintada Estudiantil de este sábado

La Pintada Estudiantil volverá a teñir de color las calles de Ciudad Cultural este sábado, uno de los eventos más esperados por las y los estudiantes jujeños en la FNE 2025. La convocatoria es para las 9.30 en el predio de Ciudad Cultural.
Con pinceles, rodillos y aerosoles, los colegios de la capital plasmarán en el pavimento su creatividad artística, compartiendo imágenes y consignas que los movilizan y expresan sus ideas. “Tenemos más de 60 colegios inscriptos y también instituciones especiales”, dijo la coordinadora Noelia Garzón.
“Toda la familia quiere participar de este evento tan lindo para darle color a nuestra fiesta”, dijo y recalcó que “se van a pintar ambas avenidas. Ya les entregamos pintura a los colegios que se inscribieron. Después también la gente se suma y las familias llevan sus pinturas”.
“La idea es que sea hasta las 14 horas, porque también tenemos una premiación. Hay jurados que van a estar evaluando los trabajos de los chicos para darles premios”, y aclaró que habrá un DJ y concursos de baile para los chicos que se quieran sumar.
La jornada se desarrollará en un clima de alegría y camaradería, donde la participación juvenil es protagonista. “Nos acompaña la Comisión Estudiantil, que son 100 chicos, y ellos también van a ser partícipes, van a pintar la flor del estudiante”.
Como el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de sol y calor, Garzón les pidió a los chicos que lleven gorra. “Va a haber también puntos saludables de agua”, y subrayó que lleven botellas para recargar. “Lleven protector solar para cuidarse del sol”, cerró.
Pintada Estudiantil de la FNE 2025
Cortes y cambios por la Pintada Estudiantil de la FNE 2025
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad informa que, con motivo de la Pintada Estudiantil y la Elección Representante Capital, habrá cambios en recorridos de colectivos y cortes de tránsito en Ciudad Cultural.
Será este sábado de 9 a 20 horas, mientras el domingo un operativo similar desde las 19 hasta finalizar el evento. Las unidades ingresarán a Ciudad Cultural por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas y Av. Bolivia, retomando luego su recorrido habitual.
Cortes de tránsito
Se interrumpirá la circulación en:
- Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
- Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
- Rotonda Av. de los Estudiantes (ingreso a Ciudad Cultural)
- Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
- Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
- Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
- Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
- Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
- Av. de las Carrozas (ingreso Zona Sur)
- Suipacha y Cnel. Arias
