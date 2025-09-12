Extienden la vacunación a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio: hasta cuándo

Extienden la vacunación a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio (Foto ilustrativa)

El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó que la vacunación exclusiva para embarazadas con la dosis frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), se extenderá. Recordemos que la campaña comenzó en enero de este año con buena cantidad de inoculadas.

La campaña se extiende hasta el próximo 31 de octubre y está destinada a embarazadas entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación. La dosis es gratuita y sirve para evitar patologías respiratorias como neumonía y brinda protección al bebé hasta los 6 meses de edad.

Requisitos para la vacunación Para la vacunación ante VSR, la persona debe concurrir con DNI a cualquier vacunatorio de la provincia sin requerimiento de orden médica, recordando que se aplica a embarazadas con seguimiento tanto desde el sistema público como desde el sector privado.

La vacunación a embarazadas frente a Virus Sincicial Respiratorio superó el 60% (Foto ilustrativa) La vacunación a embarazadas frente a Virus Sincicial Respiratorio (Foto ilustrativa) La vacuna frente al VSR tiene carácter obligatorio, es gratuita, fue incorporada al Calendario Nacional en 2023 y permite la transferencia de anticuerpos a través de la placenta apenas 15 días después de realizada la inoculación. Qué es el Virus Sincicial Respiratorio El VSR es la principal causa de Infecciones Respiratorios Agudas Bajas (IRAB) en menores de un año y de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Se calcula que provoca un tercio de las muertes durante el primer año de vida; y en países en vías de desarrollo llega a representar el 97% de las muertes. ¿Cuáles son las vacunas indicadas durante el embarazo? Antigripal: una dosis en cualquier trimestre de la gestación

COVID-19: una dosis en cualquier trimestre de la gestación

Triple bacteriana acelular: una dosis en cada embarazo, a partir de la semana de 20 de gestación

Virus Sincicial Respiratorio (VSR): una dosis en cada embarazo, entre las 32 semanas y 36 semanas y 6 días de gestación

