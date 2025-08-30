sábado 30 de agosto de 2025

30 de agosto de 2025 - 10:23
Comienza el Camino de Fe.

Virgen de Río Blanco: la primera peregrinación será el 28 de septiembre

El próximo 28 de septiembre, miles de fieles se congregarán para dar inicio a las peregrinaciones en honor a la Virgen de Río Blanco. Con actividades que se extenderán hasta principios de noviembre.

Por  Agustín Weibel
Virgen de Río Blanco.

Virgen de Río Blanco.

El 28 de septiembre comenzará la serie de peregrinaciones que se dirigen al Santuario de Río Blanco. La tradicional festividad religiosa, que honra a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, es un acto de profunda devoción para miles de jujeños y personas de distintas partes del país.

La primera peregrinación a Río Blanco será el 28 de septiembre

La provincia de Jujuy inicia un mes de fe y devoción con la primera peregrinación hacia el Santuario de Río Blanco, programada para el 28 de septiembre. Este evento será el punto de partida de una serie de peregrinaciones que, bajo el lema “Peregrinos de esperanza”, reunirán a miles de fieles de toda la región. La jornada comenzará a las 05:00 de la mañana con la salida de los peregrinos desde la Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy, quienes recorrerán el trayecto con el objetivo de llegar al santuario para rendir homenaje a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia.

A lo largo del mes de festividades, que se extenderá hasta el 2 de noviembre, las celebraciones religiosas incluirán la tradicional Novena y una serie de misas en diferentes horarios. Los peregrinos, en su mayoría familias y comunidades parroquiales de la capital y la zona de Palpalá, participarán en la peregrinación que dará inicio a un calendario de importantes eventos, como las peregrinaciones del interior de la provincia y las de los gauchos y paisanas.

El Santuario será un punto de encuentro de esperanza y devoción, donde los fieles podrán participar en la oración diaria del Santo Rosario y en las misas programadas a distintas horas del día. Además, se recomienda a quienes participen de la peregrinación llevar consigo agua, paraguas y una silla para mayor comodidad durante el recorrido.

Cronograma de Peregrinaciones

  • 28 de septiembre: 1ª Peregrinación de Familias y parroquias de capital y Paypaya.

  • 5 de octubre: 2ª Peregrinación de Familias del interior de la provincia.

  • 12 de octubre: 3ª Peregrinación por el Día de la familia y las misiones.

  • 19 de octubre: 4ª Peregrinación por el Día de las madres y de los jóvenes.

  • 26 de octubre: No habrá peregrinación.

  • 1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines.

  • 2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Durante estos días, se celebrarán misas en múltiples horarios (07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30) y el Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.

