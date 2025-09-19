viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 17:21
Sábado 20.

Jubileo de Catequistas en Río Blanco con la presencia del padre Luis Zazano

Bajo el lema “El catequista, comunicador de la Palabra”, la Diócesis de Jujuy vivirá este sábado el encuentro de Jubileo de los catequistas con misas y charlas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jubileo de los laicos (3)
El padre Luis Zazano expresó que el Jubileo será "una oportunidad para vivir el año jubilar con los catequistas y tener una formación sobre catequesis, evangelización, ser discípulos misioneros y testigos de esperanza".

El padre Luis Zazano expresó que el Jubileo será “una oportunidad para vivir el año jubilar con los catequistas y tener una formación sobre catequesis, evangelización, ser discípulos misioneros y testigos de esperanza”.

El programa fue organizado por la Junta Diocesana de Catequesis y tendrá como principal orador al padre tucumano Luis Zazano, conocido como “el influencer del de arriba”, quien disertará a las 11 en el Colegio Fasta durante la asamblea de catequistas.

PADRE LUIS ZAZANO
El padre Luis Zazano expresó que el Jubileo será “una oportunidad para vivir el año jubilar con los catequistas y tener una formación sobre catequesis, evangelización, ser discípulos misioneros y testigos de esperanza”.

El padre Luis Zazano expresó que el Jubileo será “una oportunidad para vivir el año jubilar con los catequistas y tener una formación sobre catequesis, evangelización, ser discípulos misioneros y testigos de esperanza”.

Qué significa el Jubileo de Catequistas

El Jubileo es un tiempo de gracia y celebración especial dentro de la Iglesia Católica. Este año, bajo el lema “El catequista, comunicador de la Palabra”, se busca fortalecer la misión de los catequistas como discípulos y misioneros en sus comunidades. Según destacaron desde la Junta, el encuentro será una oportunidad para renovar la fe y asumir con esperanza el compromiso de transmitir el Evangelio.

Después del almuerzo a la canasta, el encuentro continuará a las 14.30 con una charla a cargo del padre Germán Maccagno. La jornada concluirá con la oración final a las 16.30, momento en que se dará cierre al Jubileo y se enviará a los catequistas a seguir su misión en cada comunidad.

La información oficial se encuentra publicada en la página de Facebook de la Junta de Catequesis.

En la convocatoria, el padre Luis Zazano expresó que el Jubileo será “una oportunidad para vivir el año jubilar con los catequistas y tener una formación sobre catequesis, evangelización, ser discípulos misioneros y testigos de esperanza”.

