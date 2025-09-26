Peregrinación a Río Blanco: cómo será el operativo de salud del SAME 107

El 28 de septiembre comenzará la serie de peregrinaciones que se dirigen al Santuario de Río Blanco. La jornada comenzará a las 05 am con la salida de los peregrinos desde la Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy.

Como todos los años, el equipo del SAME 107 desplegará un operativo para resguardar a cada unos de los peregrinos que con gran devoción llegan al Santuario de Río Blanco.

En tal sentido, Pablo Jure titular de SAME 107, comentó: "Arranca la peregrinación a Río Blanco y ya montamos el operativo de acompañamiento por parte del SAME, con puestos médicos avanzados que van a a estar en el predio para poder brindar asistencia con cuatriciclos y una ambulancia extra-guardia (aparte de la ambulancia habitual que va a estar para las derivaciones)".

Este domingo 28 de septiembre, feligreses se congregarán para dar inicio a las peregrinaciones en honor a la Virgen de Río Blanco, con actividades que se extenderán hasta principios de noviembre.

El Padre Germán Macagno, comentó: "El cambio se debe a las elecciones legislativas que se van a realizar el último domingo de octubre, como son cuatro peregrinaciones, nos obliga a adelantar una semana, así que este domingo 28 ya es la primera peregrinación".

A lo largo del mes de festividades, que se extenderá hasta el 2 de noviembre, las celebraciones religiosas incluirán la tradicional Novena y una serie de misas en diferentes horarios. Los peregrinos, en su mayoría familias y comunidades parroquiales de la capital y la zona de Palpalá, participarán en la peregrinación que dará inicio a un calendario de importantes eventos, como las peregrinaciones del interior de la provincia y las de los gauchos y paisanas.

El Santuario será un punto de encuentro de esperanza y devoción, donde los fieles podrán participar en la oración diaria del Santo Rosario y en las misas programadas a distintas horas del día. Además, se recomienda a quienes participen de la peregrinación llevar consigo agua, paraguas y una silla para mayor comodidad durante el recorrido.

En tal sentido, finalizando, Macagno expresó: "Estamos terminando dos salones con capacidad para 32 personas, que cuentan con 8 cuchetas en cada salón, que pueden servir en octubre para los jóvenes peregrinos que no tengan donde descansar. Si Dios quiere, vamos a inaugurar para la peregrinación de la juventud".

Cronograma de Peregrinaciones

28 de septiembre: 1ª Peregrinación de Familias y parroquias de capital y Paypaya.

5 de octubre: 2ª Peregrinación de Familias del interior de la provincia.

12 de octubre: 3ª Peregrinación por el Día de la familia y las misiones.

19 de octubre: 4ª Peregrinación por el Día de las madres y de los jóvenes.

26 de octubre: No habrá peregrinación.

1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines.

2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Durante estos días, se celebrarán misas en múltiples horarios (07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30) y el Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.