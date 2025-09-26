viernes 26 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de septiembre de 2025 - 12:52
Importante.

Peregrinación a Río Blanco: cómo será el operativo de salud del SAME 107

El SAME 107 dispondrá de puestos médicos, ambulancias y cuatriciclos para garantizar la seguridad de los peregrinos.

Por  Analía Farfán
SAME 107.

SAME 107.

Lee además
Virgen de Río Blanco.
Comienza el Camino de Fe.

Virgen de Río Blanco: la primera peregrinación será el 28 de septiembre
la feligresia celebro el jubileo de los laicos en rio blanco junto a la imagen de carlo acutis
Jujuy.

La feligresía celebró el Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis

Como todos los años, el equipo del SAME 107 desplegará un operativo para resguardar a cada unos de los peregrinos que con gran devoción llegan al Santuario de Río Blanco.

same atenciones.jpg

En tal sentido, Pablo Jure titular de SAME 107, comentó: "Arranca la peregrinación a Río Blanco y ya montamos el operativo de acompañamiento por parte del SAME, con puestos médicos avanzados que van a a estar en el predio para poder brindar asistencia con cuatriciclos y una ambulancia extra-guardia (aparte de la ambulancia habitual que va a estar para las derivaciones)".

La primera peregrinación a Río Blanco será el 28 de septiembre

Este domingo 28 de septiembre, feligreses se congregarán para dar inicio a las peregrinaciones en honor a la Virgen de Río Blanco, con actividades que se extenderán hasta principios de noviembre.

El Padre Germán Macagno, comentó: "El cambio se debe a las elecciones legislativas que se van a realizar el último domingo de octubre, como son cuatro peregrinaciones, nos obliga a adelantar una semana, así que este domingo 28 ya es la primera peregrinación".

A lo largo del mes de festividades, que se extenderá hasta el 2 de noviembre, las celebraciones religiosas incluirán la tradicional Novena y una serie de misas en diferentes horarios. Los peregrinos, en su mayoría familias y comunidades parroquiales de la capital y la zona de Palpalá, participarán en la peregrinación que dará inicio a un calendario de importantes eventos, como las peregrinaciones del interior de la provincia y las de los gauchos y paisanas.

rio blanco dia de la madre.jpg

El Santuario será un punto de encuentro de esperanza y devoción, donde los fieles podrán participar en la oración diaria del Santo Rosario y en las misas programadas a distintas horas del día. Además, se recomienda a quienes participen de la peregrinación llevar consigo agua, paraguas y una silla para mayor comodidad durante el recorrido.

En tal sentido, finalizando, Macagno expresó: "Estamos terminando dos salones con capacidad para 32 personas, que cuentan con 8 cuchetas en cada salón, que pueden servir en octubre para los jóvenes peregrinos que no tengan donde descansar. Si Dios quiere, vamos a inaugurar para la peregrinación de la juventud".

Cronograma de Peregrinaciones

  • 28 de septiembre: 1ª Peregrinación de Familias y parroquias de capital y Paypaya.

  • 5 de octubre: 2ª Peregrinación de Familias del interior de la provincia.

  • 12 de octubre: 3ª Peregrinación por el Día de la familia y las misiones.

  • 19 de octubre: 4ª Peregrinación por el Día de las madres y de los jóvenes.

  • 26 de octubre: No habrá peregrinación.

  • 1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines.

  • 2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Durante estos días, se celebrarán misas en múltiples horarios (07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30) y el Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Virgen de Río Blanco: la primera peregrinación será el 28 de septiembre

La feligresía celebró el Jubileo de los Laicos en Rio Blanco junto a la imagen de Carlo Acutis

La primera peregrinación a Río Blanco será el 28 de septiembre

Jubileo de Catequistas en Río Blanco con la presencia del padre Luis Zazano

SAME 107: "Más de 500 asistencias en la FNE 2025"

Lo que se lee ahora
Cortes de tránsito por en el estadio 23 de Agosto (Foto ilustrativa)
Operativo.

Cambios en el tránsito por la Elección de la Representante Nacional de la FNE 2025

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Juan Carlos González tenía 60 años 
Investigación.

Confirmaron a la quinta víctima de Matías Jurado

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Cortes de luz para el viernes 26 de septiembre en San Salvador de Jujuy: mirá hora y barrios

Una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres. video
Policiales.

Chaco: una nena de 11 años dio a luz y sus padres fueron detenidos

Vindicacion de la Jueza Laura Lamas González
Investigación.

La jueza Laura Lamas González inició proceso de vindicación

Matías Jurado. video
Jujuy.

Caso Matías Jurado: confirmaron que está en condiciones de ser juzgado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel