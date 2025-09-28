domingo 28 de septiembre de 2025

28 de septiembre de 2025 - 08:17
Fe.

Este domingo se realiza la primera peregrinación al Santuario de Río Blanco y Paypaya

Bajo el lema “Peregrinos de Esperanza”, este domingo inicia la primera peregrinación al Santuario de Río Blanco con misas y rezos para las familias.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Peregrinación de la Virgen de Río Blanco.

Peregrinación de la Virgen de Río Blanco.

Peregrinaciones al Santuario de la Virgen del Rosario de Rio Blanco y Paypaya

Peregrinaciones al Santuario de la Virgen del Rosario de Rio Blanco y Paypaya

La comunidad jujeña se prepara para vivir un nuevo tiempo de fe en el marco de la Fiesta en honor a Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Bajo el lema “Peregrinos de Esperanza”, este domingo 28 de septiembre se realizará la primera de las tradicionales peregrinaciones al Santuario, que recibirá a miles de fieles de toda la provincia.

Cronograma de peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Rio Blanco y Paypaya

1° Peregrinación – Domingo 28 de septiembre: destinada a las familias y parroquias de Capital y Palpalá.

  • Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30.

  • Rezo del Santo Rosario: 06:30 y 19:00.

2° Peregrinación – Domingo 5 de octubre: para las familias de la provincia y parroquias de toda la Diócesis.

  • Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30.

  • Rezo del Santo Rosario: 06:30 y 19:00.

3° Peregrinación – Domingo 12 de octubre: Día de la Familia y las Misiones, peregrinan los enfermos.

  • Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30.

  • Rezo del Santo Rosario: 06:30 y 19:00.

4° Peregrinación – Domingo 19 de octubre: Día y bendición de las Madres, peregrinan los jóvenes y grupos de la Divina Misericordia.

  • Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30.

  • Rezo del Santo Rosario: 06:30 y 19:00.

Rio Blanco
Peregrinaciones al Santuario de la Virgen del Rosario de Rio Blanco y Paypaya

Peregrinaciones al Santuario de la Virgen del Rosario de Rio Blanco y Paypaya

Actividades especiales

  • Lunes 6 de octubre: Misa a las 19:30 y vigilia hasta las 24:00, con cambio de manto, oraciones y cantos a María.

  • Martes 7 de octubre: Festividad de la Madre y Patrona de Jujuy.

    • Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00 y 20:00.

    • Rezo del Rosario: 06:30 y 19:30.

    • Por la tarde, misa en la Catedral y luego en el santuario a las 20:00.

Se recomienda a los fieles llevar silla, paraguas y agua para beber, ya que las actividades concentran a miles de peregrinos en la zona de Río Blanco.

