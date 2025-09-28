Este domingo se realiza la primera peregrinación al Santuario de Río Blanco y Paypaya

Peregrinación de la Virgen de Río Blanco. Peregrinaciones al Santuario de la Virgen del Rosario de Rio Blanco y Paypaya

La comunidad jujeña se prepara para vivir un nuevo tiempo de fe en el marco de la Fiesta en honor a Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Bajo el lema “Peregrinos de Esperanza”, este domingo 28 de septiembre se realizará la primera de las tradicionales peregrinaciones al Santuario, que recibirá a miles de fieles de toda la provincia.

Cronograma de peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Rio Blanco y Paypaya 1° Peregrinación – Domingo 28 de septiembre: destinada a las familias y parroquias de Capital y Palpalá.

Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30.

Rezo del Santo Rosario: 06:30 y 19:00.

2° Peregrinación – Domingo 5 de octubre: para las familias de la provincia y parroquias de toda la Diócesis.

Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30.

Rezo del Santo Rosario: 06:30 y 19:00. 3° Peregrinación – Domingo 12 de octubre: Día de la Familia y las Misiones, peregrinan los enfermos. Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30.

Rezo del Santo Rosario: 06:30 y 19:00. 4° Peregrinación – Domingo 19 de octubre: Día y bendición de las Madres, peregrinan los jóvenes y grupos de la Divina Misericordia. Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30.

Rezo del Santo Rosario: 06:30 y 19:00. Rio Blanco Peregrinaciones al Santuario de la Virgen del Rosario de Rio Blanco y Paypaya Actividades especiales Lunes 6 de octubre: Misa a las 19:30 y vigilia hasta las 24:00, con cambio de manto, oraciones y cantos a María.

Martes 7 de octubre: Festividad de la Madre y Patrona de Jujuy. Misas: 07:00, 08:30, 10:30, 12:00 y 20:00. Rezo del Rosario: 06:30 y 19:30. Por la tarde, misa en la Catedral y luego en el santuario a las 20:00.

Se recomienda a los fieles llevar silla, paraguas y agua para beber, ya que las actividades concentran a miles de peregrinos en la zona de Río Blanco.

