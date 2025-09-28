domingo 28 de septiembre de 2025

28 de septiembre de 2025 - 09:49
Jujuy.

Reuniones de apoyo a personas con discapacidad en Jujuy

Instituciones se reunieron para fortalecer la gestión y facilitar trámites de pensiones, apoyando a personas con discapacidad ante las dificultades actuales.

Por  Silvano Pintos
Buscan brindar asesoramiento a personas con discapacidad

Facundo Mota, referente de las personas con discapacidad en la provincia, destacó la importancia de la reciente reunión mantenida por distintas ONG para analizar la situación actual del colectivo en la ciudad y en la provincia. "Tuvimos una reunión importante justamente para analizar el contexto actual de las personas con discapacidad aquí en nuestra ciudad y en la provincia", señaló.

Durante el encuentro, que convocó a ocho instituciones entre fundaciones y asociaciones, se conversó sobre la necesidad de fortalecer la unidad y la capacidad de gestión, especialmente frente a las vulneraciones de derechos que se perciben a nivel nacional. “Son momentos difíciles que está atravesando este colectivo por distintas decisiones, sobre todo a nivel nacional, no tanto aquí en provincia, sino a nivel nacional se están vulnerando muchos derechos, hay muchas trabas de gestiones sobre todo de la asistencia social de pensiones y demás”, explicó Motta.

Digitalizar la información

Como representante en el Consejo Provincial y el Consejo Federal de Discapacidad, Mota subrayó que el objetivo fue “alinearnos y realizar gestiones para el futuro”. Para ello, se decidió replicar estas reuniones con mayor frecuencia y diseñar un calendario para asistir a las personas que necesiten gestionar sus pensiones auditadas. “Un día de la semana cada institución se va a poner a disposición para digitalizar la documentación y poder enviarla a Nación, ya que hay muchas personas que no tienen la posibilidad de poder digitalizarla, que por ahí no saben cómo hacerlo”, aclaró.

El referente enfatizó la importancia de facilitar este trámite para quienes dependen directamente de estas pensiones: “Queremos dar herramientas para que las personas puedan continuar cobrando su pensión, que en muchos casos familias enteras están sobreviviendo con este magro ingreso económico que tienen a través de una pensión por invalidez laboral.”

Participación a instituciones del interior

Sobre la participación de las asociaciones del interior provincial, Mota señaló que “las reuniones son fundamentales, tenerlas de manera presencial, pero también vamos a intentar hacer reuniones mixtas, es decir presencial para poder garantizar la participación de instituciones del interior también”. Además, anticipó que desde las ONG referentes buscarán “desplazarnos al interior para poder juntarnos, reunirnos, conversar sobre políticas públicas que se tengan que trabajar en cada uno de los municipios, en los territorios”.

Finalmente, destacó la amplitud del tema: “La discapacidad es muy amplia y transversal en todo aspecto de la vida. Está la discapacidad en todos los rincones de nuestra provincia también. Hay personas con discapacidad, en muchos casos sin conocer sus derechos, sin tener documentación. Entonces eso también es afianzarnos y capacitar para que todas las personas con discapacidad conozcan sus derechos.”

