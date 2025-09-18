Perico: un perro especializado encontró a un joven con discapacidad que estaba perdido

Un joven con discapacidad que estaba perdido en Perico, fue encontrado sano y salvo gracias a la intervención de la Unidad Especial K-9 y, en particular, del perro rastreador Rocco, cuya labor resultó fundamental en el operativo.

Ciudad Perico Ciudad Perico La desaparición y el inicio del operativo En horas de la mañana de este miércoles, la familia del joven, domiciliado en el barrio Carlos Pellegrini de Perico, denunció su ausencia y encendió las alarmas ante la posibilidad de que estuviera en riesgo. La situación motivó un rápido despliegue policial, al que se sumó el equipo de la Unidad Especial K-9.

El rol clave de Rocco Durante el operativo, los efectivos procedieron al levantamiento de una prenda testigo del joven para que el can pudiera seguir el rastro. Tras recorrer varias calles y descampados de la zona, Rocco mostró un cambio de conducta en inmediaciones del barrio 2 de Agosto. Fue allí donde finalmente logró individualizar al chico, que estaba desorientado pero en buen estado físico.

Un final con alivio El joven fue rápidamente asistido y regresó con sus familiares, quedando bajo resguardo. La intervención del perro y del personal policial permitió resolver la búsqueda en pocas horas, evitando mayores riesgos.

La importancia del trabajo canino Este hecho vuelve a poner en valor el trabajo de los perros especializados de la Unidad K-9, cuya lealtad, entrenamiento y capacidad de rastreo resultan esenciales para garantizar la seguridad y brindar tranquilidad a la comunidad.

