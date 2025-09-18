jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 12:12
Allanamientos.

Incendio de la camioneta de Walter Cardozo: detuvieron a dos hombres en Perico

La Brigada de Investigaciones de Perico llevó adelante varios allanamientos luego de que el concejal Walter Cardozo sufriera el incendio de su camioneta días atrás. “No tenemos ningún indicio que nos demuestre que haya alguna vinculación política”, afirmó el Fiscal Blanco.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Camioneta incendiada de Walter Cardozo

Camioneta incendiada de Walter Cardozo

Perico: un perro especializado encontró a un joven con discapacidad que estaba perdido
Hallazgo.

Perico: un perro especializado encontró a un joven con discapacidad que estaba perdido
El operativo sanitario llega al interior de la provincia: dónde y cuándo va a ser
Cronograma.

El operativo sanitario sigue por el interior de la provincia: dónde y cuándo va a ser

Como resultado, en las últimas horas se realizaron allanamientos en el barrio San Roque, donde fueron detenidos dos hombres mayores de edad.

Allanamientos en Perico: detenidos y elementos secuestrados

En conferencia de prensa, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), José Alfredo Blanco, brindó detalles sobre los procedimientos realizados en las últimas horas.

“En base a las pesquisas, sobre todo por las imágenes de las cámaras cercanas al lugar, se realizaron varios allanamientos, principalmente uno en barrio San Roque de la ciudad de Perico, donde se procedió al secuestro de importantes elementos para la causa”, explicó el funcionario.

Conferencia de prensa fiscal José Alfredo Blanco - MPA

En ese sentido, el fiscal José Alfredo Blanco confirmó que se dispuso la detención de “dos personas de sexo masculino mayores de edad”. Además, señaló que en las próximas horas serán sometidos a audiencia por parte de la Fiscalía, donde se les formularán los cargos y “se solicitará la apertura de los teléfonos celulares secuestrados y la prisión preventiva de los detenidos”.

Sobre la imputanción, el Fiscal indicó que hasta esta instancia la imputación es "Estragos Dolosos y Daños”. Sin embargo, acotó que "se está evaluando ampliar la imputación, ya que en el domicilio de los detenidos se encontraron armas de fuego e importante cantidad de proyectiles de diversos calibres".

Por último Blanco sostuvo que, por el momento, "no tenemos ningún indicio que nos demuestre que haya alguna vinculación política” en relación al ilícito.

Detalles de los hecho

El 5 de septiembre, el concejal de Perico, Walter Cardozo, resultó herido al incendiarse su camioneta Ford Ranger, estacionada frente a su casa en el barrio San Miguel. Al intentar sacar objetos personales y apagar el fuego, sufrió quemaduras graves e inhalación de humo.

Al notar el incendio, intentó extinguirlo con ayuda de vecinos, lo que provocó las heridas que motivaron su hospitalización en Palpalá para evaluación médica.

Perico: un perro especializado encontró a un joven con discapacidad que estaba perdido

El operativo sanitario sigue por el interior de la provincia: dónde y cuándo va a ser

Luz Tito volvió a Jujuy: "Estoy feliz de la vida"

Cortes de luz para el viernes 19 de septiembre: mirá horarios y lugar

Grupos de la FNE 2025: cuándo desfila cada colegio por Ciudad Cultural

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Matías Jurado. video
Caso.

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, declaró y rompió el silencio

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy. video
Solidaridad.

El emotivo gesto de Camilo para los carroceros en la FNE 2025: qué hizo

Todas las elegidas en la Elección Capital
Contra el hate.

La mamá de la princesa capital dio un mensaje muy especial en esta FNE 2025

Robó un autoen Chijra y atacó a policías con un cuchillo
In fraganti.

Robó un auto en Chijra y atacó a policías con un cuchillo

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel