Incendio de la camioneta de Walter Cardozo: detuvieron a dos hombres en Perico

El pasado 5 de septiembre, durante la madrugada, la camioneta del concejal de Perico, Walter Cardozo, fue incendiada en la puerta de su vivienda. A partir de este hecho se iniciaron diversas investigaciones.
Como resultado, en las últimas horas se realizaron allanamientos en el barrio San Roque, donde fueron detenidos dos hombres mayores de edad.
Allanamientos en Perico: detenidos y elementos secuestrados
En conferencia de prensa, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), José Alfredo Blanco, brindó detalles sobre los procedimientos realizados en las últimas horas.
“En base a las pesquisas, sobre todo por las imágenes de las cámaras cercanas al lugar, se realizaron varios allanamientos, principalmente uno en barrio San Roque de la ciudad de Perico, donde se procedió al secuestro de importantes elementos para la causa”, explicó el funcionario.
Conferencia de prensa fiscal José Alfredo Blanco - MPA
En ese sentido, el fiscal José Alfredo Blanco confirmó que se dispuso la detención de “dos personas de sexo masculino mayores de edad”. Además, señaló que en las próximas horas serán sometidos a audiencia por parte de la Fiscalía, donde se les formularán los cargos y “se solicitará la apertura de los teléfonos celulares secuestrados y la prisión preventiva de los detenidos”.
Sobre la imputanción, el Fiscal indicó que hasta esta instancia la imputación es "Estragos Dolosos y Daños”. Sin embargo, acotó que "se está evaluando ampliar la imputación, ya que en el domicilio de los detenidos se encontraron armas de fuego e importante cantidad de proyectiles de diversos calibres".
Por último Blanco sostuvo que, por el momento, "no tenemos ningún indicio que nos demuestre que haya alguna vinculación política” en relación al ilícito.
Detalles de los hecho
El 5 de septiembre, el concejal de Perico, Walter Cardozo, resultó herido al incendiarse su camioneta Ford Ranger, estacionada frente a su casa en el barrio San Miguel. Al intentar sacar objetos personales y apagar el fuego, sufrió quemaduras graves e inhalación de humo.
Al notar el incendio, intentó extinguirlo con ayuda de vecinos, lo que provocó las heridas que motivaron su hospitalización en Palpalá para evaluación médica.
