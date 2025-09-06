Incendiaron la camioneta del concejal Walter Cardozo

Camioneta incendiada de Walter Cardozo

El concejal de Ciudad Perico, Walter Cardozo, resultó herido al incendiarse su camioneta Ford Ranger, estacionada frente a su casa en el barrio San Miguel. Al intentar sacar objetos personales y apagar el fuego, sufrió quemaduras graves e inhalación de humo.

Actualmente, Walter Cardozo está internado en una clínica donde recibe tratamiento por las lesiones. Al notar el incendio, intentó extinguirlo con ayuda de vecinos, lo que provocó las heridas que motivaron su hospitalización en Palpalá para evaluación médica. Sobre su estado, dijo que “el lunes tiene que venir el médico plástico por el tema de unas quemaduras en el pie que tiene que evaluar”.

CAMIONETA CARDOZO2 Actuación de la justicia Además, detalló que en una cámara de seguridad domiciliaria “se ve a unos dos muchachos en moto que tiran, arrojan el fuego en la camioneta y después se escapan por supuesto. Anoche recién tomaron la denuncia la Brigada de investigaciones que vinieron a la clínica, el fiscal que tiene a cargo la investigación. Le entregamos grabaciones y todo lo necesario para la causa.”

Cardozo aseguró que “el incendio de la camioneta tiene un tinte político, porque realizamos denuncias penales ante el MPA contra funcionarios del Deliberante por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad,” hecho que motivó la acción judicial.

Por ahora, el caso está en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que está tramitando las acciones judiciales correspondientes para determinar los pasos a seguir.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.