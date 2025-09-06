sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 21:12
Sucedió en Perico.

Incendiaron la camioneta del concejal Walter Cardozo

El concejal Walter Cardozo resultó herido al intentar apagar el incendio que sería intencional de su camioneta en Ciudad Perico. Está internado por las quemaduras recibidas.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Camioneta incendiada de Walter Cardozo

Camioneta incendiada de Walter Cardozo

El concejal de Ciudad Perico, Walter Cardozo, resultó herido al incendiarse su camioneta Ford Ranger, estacionada frente a su casa en el barrio San Miguel. Al intentar sacar objetos personales y apagar el fuego, sufrió quemaduras graves e inhalación de humo.

Lee además
Foto gentileza Fer Sports.
Jujuy.

Terrible incendio en el ingreso a Perico: trabajan varias dotaciones de bomberos
Hallaron un cadáver en un canal de riego en Perico (Foto ilustrativa)
Macabro.

Hallaron un cadáver en un canal de riego en Perico

Actualmente, Walter Cardozo está internado en una clínica donde recibe tratamiento por las lesiones. Al notar el incendio, intentó extinguirlo con ayuda de vecinos, lo que provocó las heridas que motivaron su hospitalización en Palpalá para evaluación médica. Sobre su estado, dijo que “el lunes tiene que venir el médico plástico por el tema de unas quemaduras en el pie que tiene que evaluar”.

CAMIONETA CARDOZO2

Actuación de la justicia

Además, detalló que en una cámara de seguridad domiciliaria “se ve a unos dos muchachos en moto que tiran, arrojan el fuego en la camioneta y después se escapan por supuesto. Anoche recién tomaron la denuncia la Brigada de investigaciones que vinieron a la clínica, el fiscal que tiene a cargo la investigación. Le entregamos grabaciones y todo lo necesario para la causa.”

Cardozo aseguró que “el incendio de la camioneta tiene un tinte político, porque realizamos denuncias penales ante el MPA contra funcionarios del Deliberante por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad,” hecho que motivó la acción judicial.

Por ahora, el caso está en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que está tramitando las acciones judiciales correspondientes para determinar los pasos a seguir.

analizan numerosas pruebas para confirmar la quinta victima de matias jurado video
Crimen.

Analizan numerosas pruebas para confirmar la quinta víctima de Matías Jurado

Por  Redacción de TodoJujuy

