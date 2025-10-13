Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 13 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 13 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 13 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 46 - Los Tomates
-
8646
-
5950
-
8695
-
4651
-
0830
-
1855
-
0276
-
3785
-
5012
-
3350
-
0190
-
4382
-
2422
-
8815
-
4555
-
6978
-
4779
-
2562
-
8387
-
6339
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 41 - El Cuchillo
Todos los números ganadores:
-
6341
-
8718
-
7185
-
4967
-
0727
-
5114
-
5969
-
0842
-
5472
-
7457
-
1351
-
6132
-
7976
-
9282
-
9936
-
5231
-
5944
-
3873
-
7290
-
4430
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 26 - La misa
-
6626
-
4768
-
8433
-
9544
-
7242
-
2309
-
3812
-
9796
-
3128
-
7132
-
2372
-
8046
-
0890
-
8102
-
6121
-
0637
-
2560
-
2713
-
2874
-
3613
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 19 - El Pescado
-
4819
-
1491
-
9434
-
0976
-
0358
-
8330
-
5198
-
7065
-
3116
-
8868
-
1583
-
7028
-
7247
-
4832
-
3563
-
6197
-
0139
-
4139
-
4179
-
9276
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 08 - El Incendio
-
3308
-
1549
-
3708
-
9098
-
6324
-
5466
-
3426
-
0804
-
5778
-
6777
-
7065
-
7474
-
7132
-
5591
-
5442
-
1274
-
2615
-
7866
-
1682
-
4573
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
