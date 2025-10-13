lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 20:54
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 13 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, lunes 13 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 13 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 46 - Los Tomates

Los números ganadores:

  1. 8646

  2. 5950

  3. 8695

  4. 4651

  5. 0830

  6. 1855

  7. 0276

  8. 3785

  9. 5012

  10. 3350

  11. 0190

  12. 4382

  13. 2422

  14. 8815

  15. 4555

  16. 6978

  17. 4779

  18. 2562

  19. 8387

  20. 6339

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 41 - El Cuchillo

Todos los números ganadores:

  1. 6341

  2. 8718

  3. 7185

  4. 4967

  5. 0727

  6. 5114

  7. 5969

  8. 0842

  9. 5472

  10. 7457

  11. 1351

  12. 6132

  13. 7976

  14. 9282

  15. 9936

  16. 5231

  17. 5944

  18. 3873

  19. 7290

  20. 4430

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 26 - La misa

Todos los números ganadores:

  1. 6626

  2. 4768

  3. 8433

  4. 9544

  5. 7242

  6. 2309

  7. 3812

  8. 9796

  9. 3128

  10. 7132

  11. 2372

  12. 8046

  13. 0890

  14. 8102

  15. 6121

  16. 0637

  17. 2560

  18. 2713

  19. 2874

  20. 3613

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 19 - El Pescado

Todos los números ganadores:

  1. 4819

  2. 1491

  3. 9434

  4. 0976

  5. 0358

  6. 8330

  7. 5198

  8. 7065

  9. 3116

  10. 8868

  11. 1583

  12. 7028

  13. 7247

  14. 4832

  15. 3563

  16. 6197

  17. 0139

  18. 4139

  19. 4179

  20. 9276

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 08 - El Incendio

Todos los números ganadores:

  1. 3308

  2. 1549

  3. 3708

  4. 9098

  5. 6324

  6. 5466

  7. 3426

  8. 0804

  9. 5778

  10. 6777

  11. 7065

  12. 7474

  13. 7132

  14. 5591

  15. 5442

  16. 1274

  17. 2615

  18. 7866

  19. 1682

  20. 4573

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

