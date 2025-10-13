Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 13 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 13 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 46 - Los Tomates

A la cabeza: 41 - El Cuchillo

Todos los números ganadores:

6341 8718 7185 4967 0727 5114 5969 0842 5472 7457 1351 6132 7976 9282 9936 5231 5944 3873 7290 4430

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 26 - La misa

Todos los números ganadores:

6626 4768 8433 9544 7242 2309 3812 9796 3128 7132 2372 8046 0890 8102 6121 0637 2560 2713 2874 3613

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 19 - El Pescado

Todos los números ganadores:

4819 1491 9434 0976 0358 8330 5198 7065 3116 8868 1583 7028 7247 4832 3563 6197 0139 4139 4179 9276

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 08 - El Incendio

Todos los números ganadores:

3308 1549 3708 9098 6324 5466 3426 0804 5778 6777 7065 7474 7132 5591 5442 1274 2615 7866 1682 4573

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs