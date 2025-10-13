Jujuy sigue sin casos de dengue

Con la presencia de Carlos Sadir , se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue . Fue en el predio del Mercado Municipal de El Carmen, donde además del gobernador, participaron intendentes, autoridades sanitarias y representantes de instituciones educativas y comunitarias.

Chequeado. Epidemia de dengue en 2024: información oculta, compras directas y diferencias de precios en todo el país

Sadir entregó máquinas cortadoras de césped a los distintos municipios, con el propósito de fortalecer las tareas de descacharrado, limpieza y mantenimiento de espacios públicos, buscando evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Sin dengue en Jujuy

Allí se confirmó que durante el período 2024-2025, no se registraron casos de la enfermedad. “Se busca seguir fortaleciendo la prevención del dengue en toda la provincia”, marcó el gobernador, y destacó que se refuerzan las acciones preventivas en el marco del Plan Estratégico de Salud II.

Sadir consideró “fundamental proveer a los municipios de equipamiento y recursos para que cada localidad pueda llevar adelante su propia campaña”, y destacó los operativos territoriales, campañas de sensibilización y fortalecimiento de la participación comunitaria.

“Este es un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud, los hospitales, la atención primaria y, sobre todo, las familias”, expresó y agregó que “cada hogar tiene un papel clave en esta lucha”.

Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue

“Debemos eliminar los recipientes con agua estancada, dar vuelta los envases y mantener los espacios limpios. La prevención empieza en casa”, afirmó y resaltó que la provincia “logró mantener la ausencia de casos positivos de dengue gracias al compromiso de los vecinos y al trabajo coordinado con las autoridades sanitarias, educativas y municipales”.

“La tarea de prevención involucra a todos, al gobierno, municipios, escuelas y familias. La educación y la toma de conciencia son pilares esenciales para evitar la propagación del mosquito”, puntualizó el mandatario.

Más de mil casos sospechosos de dengue

“Es fundamental que cada ciudadano asuma su responsabilidad en el descacharrado y la limpieza de su vivienda”, señaló el ministro de Salud, Gustavo Bouhid. “Mientras más limpio esté nuestro hogar, seguramente vamos a tener menos posibilidades de desarrollar el dengue”.

Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue

El responsable de la cartera sanitaria detalló que durante la última temporada se registraron más de 1.100 pacientes con síntomas febriles sospechosos, todos con resultado negativo para dengue. “El dengue puede ser una enfermedad grave”

Bouhid hizo hincapié en la importancia de consultar a un médico ante la aparición de fiebre o signos de alarma, mantenerse hidratados y evitar la automedicación. “Si aparecen síntomas como hemorragias, vómitos persistentes o deshidratación, es fundamental acudir de inmediato al hospital o al centro de salud más cercano. La detección temprana salva vidas”, explicó.