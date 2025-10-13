lunes 13 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2025 - 18:01
Salud.

Jujuy sigue sin casos de dengue

Se lanzó la temporada de lucha contra el dengue. En Jujuy confirmaron que este año no se registraron casos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sin casos de dengue en Jujuy (Foto ilustrativa)

Sin casos de dengue en Jujuy (Foto ilustrativa)

Con la presencia de Carlos Sadir, se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue. Fue en el predio del Mercado Municipal de El Carmen, donde además del gobernador, participaron intendentes, autoridades sanitarias y representantes de instituciones educativas y comunitarias.

Lee además
situacion del dengue en jujuy: hubo casi 1000 casos sospechosos
Salud.

Situación del dengue en Jujuy: "Hubo casi 1000 casos sospechosos"
Dengue.
Chequeado.

Epidemia de dengue en 2024: información oculta, compras directas y diferencias de precios en todo el país

Sadir entregó máquinas cortadoras de césped a los distintos municipios, con el propósito de fortalecer las tareas de descacharrado, limpieza y mantenimiento de espacios públicos, buscando evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue
Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue

Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue

Sin dengue en Jujuy

Allí se confirmó que durante el período 2024-2025, no se registraron casos de la enfermedad. “Se busca seguir fortaleciendo la prevención del dengue en toda la provincia”, marcó el gobernador, y destacó que se refuerzan las acciones preventivas en el marco del Plan Estratégico de Salud II.

Sadir consideró “fundamental proveer a los municipios de equipamiento y recursos para que cada localidad pueda llevar adelante su propia campaña”, y destacó los operativos territoriales, campañas de sensibilización y fortalecimiento de la participación comunitaria.

“Este es un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud, los hospitales, la atención primaria y, sobre todo, las familias”, expresó y agregó que “cada hogar tiene un papel clave en esta lucha”.

Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue
Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue

Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue

“Debemos eliminar los recipientes con agua estancada, dar vuelta los envases y mantener los espacios limpios. La prevención empieza en casa”, afirmó y resaltó que la provincia “logró mantener la ausencia de casos positivos de dengue gracias al compromiso de los vecinos y al trabajo coordinado con las autoridades sanitarias, educativas y municipales”.

La tarea de prevención involucra a todos, al gobierno, municipios, escuelas y familias. La educación y la toma de conciencia son pilares esenciales para evitar la propagación del mosquito”, puntualizó el mandatario.

Más de mil casos sospechosos de dengue

Es fundamental que cada ciudadano asuma su responsabilidad en el descacharrado y la limpieza de su vivienda”, señaló el ministro de Salud, Gustavo Bouhid. “Mientras más limpio esté nuestro hogar, seguramente vamos a tener menos posibilidades de desarrollar el dengue”.

Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue
Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue

Se lanzó la Campaña Provincial contra el Dengue

El responsable de la cartera sanitaria detalló que durante la última temporada se registraron más de 1.100 pacientes con síntomas febriles sospechosos, todos con resultado negativo para dengue. “El dengue puede ser una enfermedad grave”

Bouhid hizo hincapié en la importancia de consultar a un médico ante la aparición de fiebre o signos de alarma, mantenerse hidratados y evitar la automedicación. “Si aparecen síntomas como hemorragias, vómitos persistentes o deshidratación, es fundamental acudir de inmediato al hospital o al centro de salud más cercano. La detección temprana salva vidas”, explicó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Situación del dengue en Jujuy: "Hubo casi 1000 casos sospechosos"

Epidemia de dengue en 2024: información oculta, compras directas y diferencias de precios en todo el país

Jujuy intensifica el descacharrado contra el dengue: cronograma de agosto en la capital

No se registraron casos confirmados de dengue en Jujuy

Brasil inaugura la fábrica de mosquitos más grande del mundo

Lo que se lee ahora
un jujeno sera premiado por la academia nacional de ingenieria video
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Este martes no habrá clases a nivel nacional por una medida de fuerza de Ctera.
Educación.

¿Cuándo empieza el paro nacional docente?

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Ingreso a primer año. video
Educación.

Empezaron las inscripciones para el ingreso a primer año: cómo hacerlo, link y requisitos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel