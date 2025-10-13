lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 19:51
Medida.

Gremios docentes de Jujuy se adhieren al paro nacional de este martes

El paro nacional convocado por CTERA también incluye una movilización que se llevará a cabo en Jujuy por la mañana por calles céntricas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Desde CEDEMS detallaron que el principal eje del reclamo es exigir la convocatoria a paritaria provincial antes del 15 de octubre, además de solicitar la modificación de la Ley de Abono Provincial y la implementación de protocolos de protección de la salud mental para el personal docente.

También pidieron la resolución inmediata de diversas problemáticas administrativas y laborales que, según indicaron en un posteo en redes sociales, afectan a agentes del Ministerio de Educación.

En paralelo, ADEP informó que se suma a la jornada nacional y planteó como puntos salientes la necesidad de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del FONID, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial urgente y un mayor presupuesto educativo en defensa de las jubilaciones del sector.

Sindicatos docentes anunciaron un paro nacional para este jueves (Foto ilustrativa)
Paro nacional docente.

Paro nacional docente.

Paro nacional: por qué se realiza

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un plan de lucha que incluirá “múltiples actividades en todo el país”, incluyendo un paro nacional con movilización previsto para el martes 14 de octubre.

CTERA explicó los reclamos que lleva al Gobierno de Javier Milei:

  • Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
  • Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
  • Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.
  • Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.
  • Mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación.
  • Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

El texto, dado a conocer por la Junta Ejecutiva del sindicato docente, cierra afirmando que, “frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la Patria”.

