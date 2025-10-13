Más de 100 actas por alcoholemias positivas y 2 muertes en las rutas jujeñas

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy informó que entre el viernes 10 al lunes 13 de octubre se labraron un total de 631 actas, donde 511 fueron actas varias y 120 por alcoholemias positivas.

En ese mismo período se tuvo que lamentar la pérdida de 2 vidas en diferentes choques o siniestros viales, los cuales llegaron a un total de 50 durante este fin de semana.

Total de actas: 631

Total de actas varias: 511

Total de actas por alcoholemia: 120

Total de actas por acceso de velocidad: 00 Siniestro viales registrados: 50 Personas fallecidas en hechos viales: 2 Conducía alcoholizado, atropelló y mató a un joven en Las Pampitas Un adolescente de 14 años perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil en un fatal accidente ocurrido sobre la ruta provincial 53, en la localidad de Las Pampitas, durante la noche del viernes. El conductor del auto se encontraba en estado de ebriedad.

El siniestro se registró alrededor de las 23 horas, cuando la víctima circulaba en una moto de 150 cc sin casco de seguridad. En circunstancias que se investigan, la moto fue chocada por un Fiat Siena que era conducido por un hombre de 53 años, quien posteriormente dio positivo en el test de alcoholemia. Conducía en estado de ebriedad, atropelló y mató a un joven en Las Pampitas Conducía en estado de ebriedad, atropelló y mató a un joven en Las Pampitas Trágico accidente en la Ruta Nacional 66 En la noche del sábado 11 de octubre, se registró un trágico accidente sobre la Ruta Nacional N° 66, frente a la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, donde un hombre perdió la vida al ser atropellado mientras cruzaba la calzada.

