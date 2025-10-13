lunes 13 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2025 - 11:25
Fin de semana.

Más de 100 actas por alcoholemias positivas y 2 muertes en las rutas jujeñas

Desde el viernes 10 al lunes 13 de octubre se realizaron más de 600 actas y se registraron 50 siniestros viales en las rutas de la provincia de Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Más de 100 actas por alcoholemias positivas y 2 muertes en las rutas jujeñas

Más de 100 actas por alcoholemias positivas y 2 muertes en las rutas jujeñas

La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy informó que entre el viernes 10 al lunes 13 de octubre se labraron un total de 631 actas, donde 511 fueron actas varias y 120 por alcoholemias positivas.

Lee además
Choque en el acceso Sur de San Salvador de Jujuy
Policiales.

Choque entre una moto y camioneta en el acceso sur de San Salvador de Jujuy
barrio malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Alcoholemia Federal: en Jujuy se efectuaron 19 actas
M&aacute;s de 100 actas por alcoholemias positivas y 2 muertes en las rutas juje&ntilde;as

Más de 100 actas por alcoholemias positivas y 2 muertes en las rutas jujeñas

Los números que dejó el fin de semana en Jujuy en actas y siniestros viales

Desde el viernes 10 al lunes 13 de octubre de 2025

  • Total de actas: 631
  • Total de actas varias: 511
  • Total de actas por alcoholemia: 120
  • Total de actas por acceso de velocidad: 00

Siniestro viales registrados: 50

Personas fallecidas en hechos viales: 2

Conducía alcoholizado, atropelló y mató a un joven en Las Pampitas

Un adolescente de 14 años perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil en un fatal accidente ocurrido sobre la ruta provincial 53, en la localidad de Las Pampitas, durante la noche del viernes. El conductor del auto se encontraba en estado de ebriedad.

El siniestro se registró alrededor de las 23 horas, cuando la víctima circulaba en una moto de 150 cc sin casco de seguridad. En circunstancias que se investigan, la moto fue chocada por un Fiat Siena que era conducido por un hombre de 53 años, quien posteriormente dio positivo en el test de alcoholemia.

Conducía en estado de ebriedad, atropelló y mató a un joven en Las Pampitas
Conducía en estado de ebriedad, atropelló y mató a un joven en Las Pampitas

Conducía en estado de ebriedad, atropelló y mató a un joven en Las Pampitas

Trágico accidente en la Ruta Nacional 66

En la noche del sábado 11 de octubre, se registró un trágico accidente sobre la Ruta Nacional N° 66, frente a la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, donde un hombre perdió la vida al ser atropellado mientras cruzaba la calzada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque entre una moto y camioneta en el acceso sur de San Salvador de Jujuy

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Choque en Yala: un auto y un camión colisionaron a la altura de Los Nogales

Un nene murió en un terrible choque: el auto se partió en dos

Violencia de género: detienen a un joven tras agredir a una mujer embarazada en Loteo Bárcena

Lo que se lee ahora
un jujeno sera premiado por la academia nacional de ingenieria video
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy empató con San Martín video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy empató con San Miguel 0 a 0 y se metió en cuartos de final del Reducido

Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y detuvieron a su padre
Búsqueda.

Encontraron al niño buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio

Este martes no habrá clases a nivel nacional por una medida de fuerza de Ctera.
Educación.

¿Cuándo empieza el paro nacional docente?

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Ingreso a primer año. video
Educación.

Empezaron las inscripciones para el ingreso a primer año: cómo hacerlo, link y requisitos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel