Conducía alcoholizado, atropelló y mató a un joven en Las Pampitas

Conducía en estado de ebriedad, atropelló y mató a un joven en Las Pampitas

Un adolescente de 14 años perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil en un fatal accidente ocurrido sobre la ruta provincial 53, en la localidad de Las Pampitas, durante la noche del viernes. El conductor del auto se encontraba en estado de ebriedad.

El siniestro se registró alrededor de las 23 horas, cuando la víctima circulaba en una moto de 150 cc sin casco de seguridad. En circunstancias que se investigan, la moto fue chocada por un Fiat Siena que era conducido por un hombre de 53 años, quien posteriormente dio positivo en el test de alcoholemia.

Fatal siniestro vial en Las Pampitas (Foto ilustrativa).jpg Fatal siniestro vial en Las Pampitas (Foto ilustrativa) Falleció pese a los esfuerzos médicos El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Arturo Zabala, donde permaneció internado en estado crítico. Pese a las maniobras de reanimación, falleció alrededor de la 1:40 de la madrugada a causa de un traumatismo encéfalo craneal grave (TEC).

El conductor fue detenido Por disposición del fiscal Luis De Aparici, el conductor del vehículo fue detenido de manera preventiva. Tras ser examinado médicamente, quedó alojado en la seccional policial de Las Pampitas, mientras avanza la investigación judicial para determinar las responsabilidades del hecho.

