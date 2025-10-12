Gimnasia de Jujuy empató con San Miguel 0 a 0 y se metió en cuartos de final del Reducido

En un estadio 23 de Agosto colmado, Gimnasia de Jujuy disputó un duelo clave frente a San Miguel por el Reducido de la Primera Nacional , logrando avanzar a la siguiente instancia y mantener vivo el sueño del ascenso.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy y San Miguel empataron 0 a 0 en la llave 4 de la Primera Nacional . El partido se caracterizó por la falta de goles.

En las estadísticas , el Lobo Jujeño tuvo un 41% de posesión frente al 59% de San Miguel . Ambos equipos no lograron realizar tiros al arco ni pases correctos durante el encuentro. Fue un partido sin sobresaltos ni t arjetas rojas .

Los cambios realizados incluyeron a Emiliano Endrizzi y Jeremías Perales saliendo por Leandro Barro y Gustavo Fernández respectivamente en Gimnasia de Jujuy , mientras que Tiago Cravero y Federico Sena fueron reemplazados por Tomás Jerez y Claudio Mosca en San Miguel .

Este resultado se suma a un historial reciente donde Gimnasia de Jujuy ha tenido un desempeño positivo contra San Miguel en encuentros anteriores.

Resumen del Primer tiempo del partido entre Gimnasia de Jujuy y San Miguel

El primer tiempo terminó sin goles, tras una etapa inicial en la que el conjunto jujeño mostró más ambición y dominio territorial, aunque sin poder reflejarlo en el marcador. Durante los primeros minutos, el Lobo jujeño presionó alto y generó peligro en el área visitante.

Un tiro de esquina ejecutado por Trasante casi abre el marcador, y minutos después el mismo jugador tuvo otra clara ocasión que se fue desviada.

La jugada más polémica llegó cuando un remate desde fuera del área impactó en el codo de un defensor de San Miguel, pero el árbitro desestimó el reclamo de penal de todo Gimnasia.

San Miguel reaccionó y emparejó el partido

Con el correr de los minutos, San Miguel logró contrarrestar el dominio local, apoyándose en la buena tarea de Cravero y Sena en el mediocampo.

A los 30 minutos, un cabezazo tras un tiro de esquina pasó muy cerca del arco defendido por Milton Álvarez, generando el primer susto para el público jujeño.

Gimnasia perdió precisión y fluidez en los últimos minutos de la primera parte, mientras que el visitante se replegó con orden y buscó lastimar de contra.

El cierre de la etapa inicial mostró a un Lobo sin la chispa de los primeros minutos, y a un San Miguel que aprovechó los espacios para emparejar el desarrollo.

Complemento del partido

En el complemento, tanto Gimnasia de Jujuy como San Miguel mantuvieron sus formaciones iniciales. El visitante, consciente de que necesitaba un triunfo para seguir en el Reducido, salió decidido a tomar el protagonismo del encuentro.

Con Cravero y Sena como ejes en la mitad de la cancha, San Miguel comenzó a manejar los tiempos del partido y a generar peligro constante sobre el arco de Milton Álvarez. Las imprecisiones en la defensa jujeña encendieron las alarmas en el banco local, mientras la ventaja deportiva se transformaba en la principal carta a favor del “Lobo”.

A los 19 minutos, Maida sorprendió con un remate desde mitad de cancha tras una mala salida de Gimnasia. La pelota parecía tener destino de red, pero Sappa, atento, logró desviarla al córner en una de las tapadas más destacadas del encuentro.

Cinco minutos más tarde, a los 24, Lavezzi tuvo la más clara para la visita: su potente disparo se estrelló en el travesaño, dejando sin reacción a Álvarez. San Miguel, decidido y superior en el juego, monopolizaba la pelota ante un Gimnasia que lucía desorientado y sin ideas en ataque.

El técnico jujeño intentó cambiar la historia con el ingreso de Gustavo Fernández en lugar de Jeremías Perales, pero la modificación no logró revertir el dominio visitante. En los minutos finales, el “Lobo” se replegó y apostó a resistir el empate que le permitía clasificar a la siguiente fase.

Con sufrimiento y sin brillo, Gimnasia de Jujuy consiguió el objetivo de avanzar en el Reducido, aunque dejó claro que deberá mejorar su rendimiento si quiere seguir soñando con el ascenso.

Lo que necesita Gimnasia para avanzar

El conjunto de Jujuy debe ganar o empatar para clasificarse a la próxima ronda del Reducido.

debe a la próxima ronda del Reducido. El empate beneficia a Gimnasia de Jujuy que tiene la ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular.

El "Lobo" se ganó el derecho de definir esta llave como local gracias a una muy buena campaña en la fase de grupos, donde finalizó en la quinta posición de la Zona B con 57 unidades. Esta ubicación le confiere la ventaja deportiva sobre el "Trueno Verde", que terminó quinto en la Zona A con 50 puntos.