12 de octubre de 2025 - 11:10
Quienes son los concentrados del "lobo jujeño", para enfrentar a San Miguel

Se juega esta tarde a las 15 hs. en el estadio 23 de agosto, en donde el "lobo jujeño" se juega una chance importante en el reducido para ascender a la Primera División.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Se conoció la lista de concentrados para el partido de esta tarde.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy tiene todo listo para recibir a San Miguel este domingo a las 15.00 hs en el Estadio 23 de Agosto, con una lista de concentrados que ilusiona a los hinchas del lobo jujeño. El cuerpo técnico convocó a 21 jugadores que buscarán defender la ventaja de local y quedarse con los tres puntos en un duelo clave.

Gimnasia de Jujuy 
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy recibe a San Miguel por el Reducido: horario, árbitro, entradas y tv
DT de Gimnasia.
Reducido.

Gimnasia de Jujuy: quiénes vuelven y quiénes siguen siendo bajas para el domingo

La lista de concentrados

El equipo cuenta con 21 jugadores encabezados por el arquero Álvarez, Anchoverri, Sánchez, López y Ensrizzi, Barreto, Dematei, Cosaro, Palazzo y Maidana, Soria, Córdoba, Trasante, Molina, Noble, Juárez, Velázquez, Casa, Perales, Fernández y Quintana.

Gimnasia de Jujuy clasificó al Reducido
Gimnasia de Jujuy busca avanzar en el Reducido

Un partido a todo o nada

Este encuentro suma un capítulo más a un historial repleto de partidos intensos entre Gimnasia y San Miguel, donde cada enfrentamiento es una batalla táctica y física que exige lo mejor de cada jugador. Los concentrados representan la mezcla perfecta de experiencia y juventud que el Lobo lleva a la cancha para enfrentar a un rival siempre complicado.

Con la afición expectante, el equipo jujeño quiere hacer valer su localía y aprovechar el aliento popular para quedarse con una victoria que lo acerque a sus objetivos en el torneo. La lista de concentrados refleja la confianza del cuerpo técnico en un grupo comprometido, preparado para dejar todo por la camiseta. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que se prepara con todo para recibir a San Miguel este domingo a las 15.00 hs en el Estadio 23 de Agosto, presentó una lista de concentrados que invita a la esperanza.

Jeremías Perales y el presente de Gimnasia de Jujuy
Gimnasia de Jujuy busca avanzar en el Reducido

Un historial que esperan aumentar

El historial de partidos entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y San Miguel refleja enfrentamientos recientes y disputados en la Primera Nacional de Argentina. Hasta ahora, se registran 2 partidos oficiales:

  • El 12 de mayo de 2024, Gimnasia de Jujuy goleó a San Miguel 3-0 en el Estadio 23 de Agosto, con goles de Luis Rodríguez, Jesús Endrizzi y Cristian Menéndez (de penal).

  • El 28 de septiembre de 2024, el encuentro terminó empatado 1-1 en cancha de San Miguel.

En total, Gimnasia y Esgrima de Jujuy ha ganado 1 partido, San Miguel no registra victorias y hubo 1 empate entre ambos. Estos encuentros muestran una ligera ventaja deportiva para el equipo jujeño, que además mantiene una buena regularidad en sus enfrentamientos recientes ante San Miguel.

